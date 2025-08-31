Замість сміття — на город: шкірка яких овочів і фруктів забезпечить вас рясним врожаєм

Ви дарма викидаєте ці безплатні харчові відходи

Ви поспішайте викинути шкірку фруктів та овочів? Можливо, ви відправляєте на сміття одне з найцінніших натуральних добрив для вашого саду та городу.

Ці безплатні харчові відходи багаті на такі необхідні поживні речовини, як калій, кальцій, магній і сірка. Вони можуть відіграти важливу роль у харчуванні ваших рослин, пише actualno.

Калій, який удосталь міститься в деяких фруктах та овочах, сприяє утворенню квітів і плодів, кальцій зміцнює стебла, магній сприяє утворенню хлорофілу, а сірка забезпечує транспортування поживних речовин та розвиток насіння.

Апельсинові кірки

Багата азотом, фосфором та калієм. Спочатку її сушать і подрібнюють, потім додають у ґрунт або навколо рослин. Шкірка не тільки живить землю та зміцнює коріння, а й відлякує комах, таких як мурахи та попелиця.

Яблучна шкірка

Низький рівень цукру у яблуках корисний як людям, так й рослинам. Ви можете використовувати її як вітамінне добриво: наріжте на шматочки і зберігайте у банці або контейнері з кришкою, але залиште трохи повітря, щоб запобігти бродінню. При розкладанні шкірки у воду виділяються калій та кальцій, які легко засвоюються рослинами та сприяють їх росту та розвитку. Розсипати шкірку прямо по ґрунту краще не варто – це приваблює шкідників.

Фото: freepik

Бананова шкірка

Багата калієм – важливим для росту рослин елементом, що зміцнює стебла, покращує плодоношення та підвищує стійкість до хвороб. Бананову шкірку можна закладати в компост, висушувати та подрібнювати на порошок.

Огіркова шкірка

Її можна використовувати як компост або натуральний засіб проти шкідників — кліщів, мурах, молі та ос. Достатньо покласти її в ґрунт або на підвіконня. Для боротьби зі шкідниками на кімнатних рослинах можна зробити спрей: замочіть шкірку у воді на 5 днів, потім процідіть та обприскуйте рослини. Такий розчин також збагачує їх калієм та фосфором, що стимулює ріст рослин.

Картопляні очистки

Вони містять важливі макроелементи, такі як азот, фосфор, калій та магній, що зміцнюють коріння, стимулюють цвітіння та плодоношення. Очистки можна додавати в компост, готувати з них рідке добриво (на 4-7 днів замочити, потім розвести 1:5 з водою) або висушити та подрібнити для повільного підживлення. Свіжі подрібнені очистки також підійдуть для мульчі — під соломою або тирсою вони збагатять ґрунт поживними речовинами.

Фото: Картопляні очищення

