Даже у чашки теперь двойные стенки: в сети вирусятся мемы об обстреле Киева

От обычных постов до сюрреалистических шуток

Мемы уже давно стали неотъемлемой частью современной жизни украинцев, особенно во время войны, когда юмор помогает справляться со стрессом. В сети пользователи активно обыгрывают реалии обстрелов, воздушных тревог и атак России, недостатка сна и повседневных затруднений в формате мемов.

"Телеграф" собрал самые яркие из них.

Первый популярный мем с чашкой с двойными стенками намекает на поиск укрытия во время воздушных тревог. Подпись "У нас во время тревоги даже чай прячется за двумя стенками" придает неодушевленному предмету человеческие черты, демонстрируя, как украинцы с юмором реагируют на уже привычные риски.

Украинцы во время войны создают ряд мемов о своих буднях

Еще один мем – сатирический отзыв на Google Maps, описывающий современную реальность каждого киевлянина. Эта шутка отражает глубокое недовольство врагом, ежедневно обстреливающим нашу страну.

Особенно популярны мемы, связанные с нарушенным режимом сна. Один из них с Мэтью МакКонаги, который держит Оскар, подписан как "Я, если бы существовала награда за самый сбитый режим сна". Он символизирует хроническую усталость украинцев из-за частых воздушных тревог и постоянного стресса.

Похожая тематика изображена в мэме "План Грю" из мультфильма "Гадкий Я", где герой пытается лечь спать раньше, но на последней панели видит карту Украины, отмеченную пуском вражеских беспилотников и ракет.

Не менее популярны и более просты мемы. Например, кот с широко открытыми глазами в ответе на вопрос "Ты выспалась сегодня?" передает состояние усталости и напряжения, знакомый многим живущим в Киеве под постоянной угрозой обстрелов.

Другие мемы более прямолинейны: в посте в соцсетях пишут: "Что бы ни случилось, помни: во всем виновата Россия".

Есть и сюрреалистические шутки. В этом меме автор пытался передать долгожданный приезд спецпредставителя США Кита Келлога в Киев, поскольку во время его визитов жителей ждет "затишье".

В общем, мемы в Украине не только развлекают, но и служат способом выразить эмоции, критически оценить реальность и удержать своих людей.

