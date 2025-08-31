Трамп был "застигнут врасплох": как Мелания ошарашила мужа всего одним предложением

Президент США был удивлен особенным состоянием супруги

У нынешнего президента США Дональда Трампа и его жены Мелании складываются непростые семейные отношения. Дошло до того, что супругов начали давно подозревать в том, что они находятся в процессе развода. В прошлом пара была более дружна.

В начале 2000-х бывшая модель озадачила мужа всего одним предложением. Это произошло всего спустя несколько месяцев после свадьбы Дональда и Мелании 22 января 2005 года.

"Неожиданная" реакция Трампа появилась после новости о беременности его жены Мелании их сыном Бэрроном, передает irishstar. Их единственный общий ребенок родился спустя год 20 марта. Тогда еще бизнесмен Трамп был "удивлен" известием о беременности его третье супруги.

Сообщается, что хотя пара ожидала того, что беременность рано или поздно наступит, президент признался, что был "застигнут врасплох". "Он пришел домой, и я сказала ему, что он станет папой. И его реакция была… сначала ему нужно было это принять. Это был настоящий сюрприз. А потом он был очень счастлив", — рассказала Мелания журналу PEOPLE в 2006 году.

"Я ожидал, что у нас будут дети, поэтому не был сильно удивлен. Но меня удивила скорость происходящего. Все произошло очень быстро", — дополнил жену Дональд.

Бэррон Трамп — самый младший член семьи, который на протяжении своих 19 лет вел привилегированный образ жизни. Он использует средства по уходу за кожей, обогащенные икрой, проживает в доме с собственной дорожкой для боулинга и даже владеет целым этажом в пентхаусе своих родителей в Нью-Йорке. Сейчас американский мажор учится в Нью-Йоркском университете на факультете права и бизнеса.

Трампы с сыном Бэрроном в 2025 году. Фото: Getty Images

Напомним, что первой женой Трампа была Ивана Трамп. Она родила мужу троих детей и умерла в 2022 году, похоронена на собственном поле экс-мужа для гольфа, затем король недвижимости женился на Марле Мейплз.