Колдун, сокровища и привидения. Что известно о самом загадочном доме Полтавы (фото и видео)

Дом нуждается в реставрации, но продолжает притягивать к себе людей

Одним из самых загадочных сооружений Полтавы является величественное здание, возвышающееся на улице Юлиана Матвийчука, 40 — "Замок Ричарда". Его построил в 1880 году имперский присяжный поверенный Перцович как доходный дом — жилье в нем сдавалось в аренду.

Уже более столетия это сооружение привлекает внимание как местных жителей, так и туристов. Дом не только имеет интересную архитектуру, но и окутан легендами. Сейчас "Замок Ричарда" является жилым домом. Там живут люди, однако здание нуждается в реставрации.

Почему доходный дом начали называть "Замок Ричарда"

Есть несколько версий происхождения такого названия. Прежде всего, архитектура, ведь здание имеет готические элементы, напоминающие средневековые замки. Башни, шпили и общий силуэт создают мистическую атмосферу.

Строение выглядит величественно

Еще одно объяснение кроется в легенде – рассказывают, что когда-то в доме жил таинственный мужчина по имени Ричард. Он проводил странные ритуалы, после чего над домом стали часто кружить вороны.

Сегодня это обычный жилой дом

Интересная архитектура

Дом построен в классическом готическом стиле, однако имеет интересные особенности. Одна часть имеет три этажа, а другая – четыре. Дом имеет богатый декор и множество деталей.

Загадочный житель "Замка Ричарда"

Самая известная легенда о здании рассказывает о мужчине в длинном плаще, арендовавшем комнату в замке в начале XX века. Муж почти месяц не выходил из комнаты, а с другими жителями начали происходить неприятности. Более того, даже кони останавливались рядом с домом, а над самим "Замком" постоянно летали вороньи стаи.

Пошел слух, что комнату снял колдун. Вдруг из комнаты начали раздаваться крики — звали врача. Когда тот прибыл, он не смог выяснить, что происходит с больным. Мужчина корчился в предсмертных судорогах, пока одна из горничных не открыла окна — тогда он умер.

Скрытые сокровища

Также рассказывают, что под замком якобы спрятаны сокровища. За время существования здания находились желающие их найти, но все поиски были тщетны. Поговаривают, будто в доме живут привидения. Кое-кто говорил, что видел их тени, другие слышали шепот и даже ощущали прикосновения.

