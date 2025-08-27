"В душе – кот". Херсонский пес удивил сеть своим местом отдыха (видео)

Пользователей умиляли эти кадры

В Херсоне заметили достаточно курьезную ситуацию. Ведь бездомный пес нашел необычное место для отдыха у многоэтажки.

Соответствующее видео уже распространяется в сети. Отмечается, что курьез был зафиксирован на улице Комкова.

На видео показано, как бездомный пес лежит прямо на крыше припаркованного авто. Сначала можно подумать, что это случайность, но местные утверждают другое. Люди говорят, что пес любит отдыхать на крышах авто под домом. Это подтверждают и несколько опубликованных снимков.

Интересно, что животное выбирает любые авто, ведь есть кадры с собакой на иномарках и на довольно старых авто. Пес просто залезает на них и спит там. Это также может быть его способом оградить себя от кошек и других собак.

В комментариях пользователи отмечали, что пес просто хорошо выполняет свою работу. Он забирается на авто, чтобы иметь наблюдательный пункт и охранять территорию как следует. Некоторые писали, что это, вероятно, собака главы ОСМД, которая следит за порядком возле дома. Многие просто умилялись этими кадрами и добавляли, что этот пес в душе — кот, если так легко залезает на припаркованные авто.

