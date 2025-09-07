Набрал вес и состарился: как сейчас выглядит экс-нардеп Ефремов

Политик сбежал из Украины и поддерживает кремлевский режим

Александр Ефремов долгое время был народным депутатом и главой пророссийской Партии регионов. Он выступал против Евромайдана и поддерживал "диктаторские законы", ограничивающие права граждан. Впоследствии политика арестовали "по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Также мы рассказывали, куда пропал пророссийский политик Ренат Кузьмин.

"Телеграф" расскажет, какой была деятельность пророссийского политика, чем отметился и где он сейчас.

Что известно об Александре Ефремове

Ефремов родился в 1954 году в Луганске. Получил образование инженера-механика в местном машиностроительном институте. После окончания вуза устроился на станкостроительный завод в Луганске. Карьера Ефремова начала двигаться вверх после вступления в Коммунистическую партию. Сначала он стал секретарем в партийных организациях, а вскоре начал занимать руководящие должности на разных местных предприятиях. В частности, на станкостроительном заводе и МСП "Мега ЛТД".

Александр Ефремов, фото из сети

В 1997 году Ефремов был назначен председателем Луганской облгосадминистрации. При его руководстве горняки шахт имени Баракова, "Дуванной", "Краснодарской-Южной" и "Суходольской-Восточной" вышли на пикет с требованием выплатить им зарплаты за 2,5 года. Тогда впервые в независимой Украине "беркутовцы" использовали против митингующих дубинки и слезоточивый газ. А горняк Александр Михалевич, чтобы выразить протест против местных властей, совершил самосожжение.

Во время руководства Ефремова Луганщина была одной из самых бедных областей в Украине. Наблюдалась высокая задолженность по зарплатам, росла безработица и распространение эпидемий ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и гепатита.

Ефремов был главой Партии регионов, фото из сети

В 2006 году Александр прошел депутатом в Верховную Раду, где был заместителем председателя Партии регионов Виктора Януковича. Вскоре политика избрали главой фракции регионалов в парламенте. Там Ефремов занимал пророссийскую позицию:

был одним из авторов скандального "языкового закона", усиливавшего статус русского в Украине;

не поддерживал вступление Украины в НАТО;

выступал против Революции достоинства и заявлял, что важные вопросы "решаются за столом переговоров с участием профессионалов";

голосовал за скандальные "диктаторские законы", ограничивающие права и свободы украинцев.

В чем подозревали Александра Ефремова

В 2014 году Генпрокуратура открыла уголовное производство в отношении политика из-за злоупотребления властью. Причина — давление на работников "Луганскуголь" при покупке услуги по монтажу горношахтного оборудования и низковольтной аппаратуры. Предприятие заключило соглашения с подконтрольными Ефремову компаниями по ценам, завышенным в три раза. Поэтому убытки для государства были существенными.

Ефремова подозревали в нанесении ущерба государству, фото "Главком"

В 2015 году бывшего депутата обвинили в финансировании терроризма. Суд назначил меру пресечения в 60 тысяч гривен. Кроме этого, против Ефремова возбуждалось уголовное дело по разжиганию межнациональной розни. Впрочем, через некоторое время производство закрыли.

В 2016 году экс-чиновник был задержан "по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". В деле говорилось, что Ефремов организовывал захват ЛОГА и СБУ в Луганской области и совершал действия с целью изменения государственных границ Украины. Тогда политика арестовали.

Ефремов находился под арестом, фото из сети

В течение 3 лет экс-нардеп находился в следственном изоляторе Старобельска, что на Луганщине. Там он отбывал меру пресечения, которую позже сменили на круглосуточный домашний арест. В 2019 году суд отпустил бывшего чиновника под личное обязательство.

Где сейчас Александр Ефремов

В преддверии полномасштабной войны Ефремов несколько раз посещал Россию. А после начала большого наступления политик сбежал через Словакию в страну-террориста. В Москве Ефремов зарегистрировался в жилом комплексе "Триумф-Палас", построенном в стиле сталинского ампира.

Апартаменты записаны на сына экс-чиновника – Игоря Ефремова. Он владеет двумя объектами недвижимости площадью более 650 квадратных метров. Стоимость такого жилья стартует от 4 миллионов долларов, то есть от 160 миллионов гривен. Оказалось, что у Ефремова есть и российский страховой номер — ему смогут начислить там пенсию. Экс-чиновник сейчас проживает в стране-оккупанта и поддерживает режим Кремля.

ЖК "Триумф-Палас", Фото: "Википедия"

В 2024 году журналисты "Фарватер восток" выяснили, что компании, причастные к Ефремову, до сих пор работают в Украине. Это ООО "Луганск-теплоснаб", которое сначала зарегистрировали в Луганске, а затем — в Северодонецке. Эта же компания, однако с российским названием "Луганск-теплоснаб", работала на оккупированных территориях до ноября 2024 года.

Директором обеих фирм считается Сергей Пищугин. В то же время учредителями предприятия "Луганск-теплоснабжение" являются оффшорные фирмы "Индастриз Чарлевиль С.А." из канадского Монреаля и "Корпорация Шел Партнерс Корп" из столицы Панамы. Владельцами последней фирмы являются Христо Димитров Колев и Лев Могилевский. На Колева были записаны главные фирмы Ефремова, а Могилевский является его помощником. В то же время Пищугин отрицал причастность к бизнесу Ефремова.

В мае 2025 года Ефремов появился на круглом столе в Москве. Это было пропагандистское мероприятие, во время которого обсуждали "будущее Украины". Кроме Ефремова там были экс-нардепы Ренат Кузьмин и Владимир Олейник, экс-председатель Луганского облсовета Валерий Голенко. Но фото заметно, что экс-нардеп существенно состарился и набрал вес с момента, когда его видели в последний раз в Украине.

"Круглый стол" в Москве с участием Ефремова, фото из российских медиа

Ефремов сейчас, фото из российских медиа

