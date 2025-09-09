Сбежал в Россию и сидит в тюрьме? Куда исчез бывший глава "ЛНР" Плотницкий

Плотницкий сбежал в Россию в 2017 году

Игорь Плотницкий — коллаборационист с Россией, который был самопровозглашенным председателем "совета министров" псевдоформирования "ЛНР" в 2014-2017 годах. В террористической организации он также был представителем "совета министров" и "министром" обороны "ЛНР". А вот в Украине Плотницкого признали террористом. Также мы рассказывали, где сейчас экс-нардеп Александр Ефремов, которого обвиняли в финансировании терроризма.

"Телеграф" расскажет, где сейчас находится Плотницкий, и как сложилась его жизнь.

Где сейчас и чем занимается Игорь Плотницкий

В 2016 году появилась информация о покушении на руководителя псевдореспублики "ЛНР". Сообщалось, что один из его охранников погиб, а двое получили ранения. В то же время коллаборационист попал в реанимацию, но выжил.

Плотницкий после покушения, скриншот с видео

В 2017 году тогдашний так называемый "министр государственной безопасности" "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что Плотницкий сам подал в отставку по состоянию здоровья. Однако на самом деле главу "ЛНР" уволили путем переворота, после чего он сбежал в Россию.

Через год соратник первого главы "ЛНР" Валерия Болотова, боевик Владлен Заруба, сообщил, что Плотницкого арестовали в России за кражу 1 миллиарда долларов, которые выделила страна-агрессор на "ЛНР". Была информация, что коллаборационист находится в петербургском СИЗО "Кресты", а впоследствии его якобы перевели в "Кресты-2" — самый большой следственный изолятор России. Ему пророчили скорую смерть, ведь Россия часто избавляется невыгодных ей лиц.

"Кресты-2", фото из российских медиа

Были и другие версии, куда исчез бывший глава псевдореспублики "ЛНР". В частности, эксперты группы "Информационное сопротивление" писали, что Плотницкий живет в роскошном доме под Москвой, расположенном в элитном коттеджном поселке. Такая недвижимость могла стоить 20–30 миллионов долларов. Сообщалось, что экс-глава "ЛНР" ездит в Москву "по вызову кураторов, а также из-за бизнес-дел". А вот информацию, что коллаборационист сидит в СИЗО, в "Информационном сопротивлении" отрицали.

Поговаривали, что Плотницкий сидел в тюрьме, фото из сети

А вот журналисты "Телевидения Торонто" выяснили, что сейчас Плотницкий зарабатывает сдачей недвижимости в аренду: квартир, коммерческих помещений и земель. В частности, одним из арендаторов является сеть магазинов "Магнит". Также Плотницкий сотрудничал с ООО "Февраль", которому сдавал в аренду автостоянку в Воронеже. Бизнесом в сфере недвижимости занимается и дочь коллаборациониста – Анастасия. В одном из помещений она открыла свою фотостудию.

Сеть магазинов "Магнит", фото из сети

Также выяснилось, что Плотницкий может выезжать за границу, несмотря на санкции ЕС и США. В частности, в 2021 году он посещал Египет, а в 2023 – Турцию и Армению. А вот в Луганск Плотницкий с 2017 года не возвращался.

