Был приспешником Януковича и сбежал в Россию: чем сейчас занимается экс-министр внутренних дел Захарченко

Чиновник предал родину и работает в стране-оккупанта

Виталий Захарченко занимал должность министра внутренних дел во времена президентства Виктора Януковича. У него был роскошный особняк возле Киева с озером и вертолетной площадкой. После Революции Достоинства политик сбежал из Украины в Россию, где продолжает отрабатывать кровавые рубли.

"Телеграф" расскажет больше, чем отличился бывший министр, а также чем занимается сейчас.

Деятельность Виталия Захарченко

Захарченко начинал свою карьеру в Полтаве, где возглавлял управление налоговой милиции ГНА. Впоследствии стал главой Государственной налоговой службы, на должности которого работал 1 год. В 2011 году Захарченко, по приказу Януковича, стал министром внутренних дел Украины.

Захарченко был главой МВД, фото Макса Левина

В 2013-2014 годах в Украине продолжалась Революция достоинства, участники которой потребовали отставки тогдашнего президента Виктора Януковича. 18-20 февраля митингующих на Майдане начали расстреливать, что повлекло за собой гибель более сотни человек. Следственная комиссия установила, что Янукович принял решение применить огнестрельное оружие против майдановцев. В то время как Захарченко и другие силовики организовали разгон протестующих с помощью "беркутовцев".

Захарченко организовывал разгон Майдана, фото из сети

После этого Захарченко был отстранен от должности. Впоследствии Евросоюз заблокировал активы Януковича и его приспешников, среди которых был и Захарченко. В 2014 году чиновник сбежал в Беларусь, а после этого — в Россию, где получил гражданство страны-агрессора.

Захарченко и Янукович, фото president.gov.ua

Захарченко был одним из заместителей директора корпорации "Ростех". Вскоре он стал членом комитета Госдумы по собственности, занимающейся имущественными интересами российских инвесторов за границей.

Где сейчас Виталий Захарченко

В 2021 году Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против 10 чиновников времен президентства Януковича. Среди них был и Захарченко. Тогда же суд заочно арестовал Захарченко по делу Майдана. Речь шла о применении силовиками российских гранат в 2014 году. Кроме этого, в производстве писали о привозе из России более 13 тысяч гранат стоимостью свыше 1,1 миллиона гривен. После этого имущество экс-министра арестовали: 3 квартиры, 4 дома, 6 гаражей и 24 земельных участка.

Имение Захарченко, фото АРМА

Захарченко заявлял, что временно оккупированные территории Донбасса и Луганщины нужно объединить в один регион. Он сказал, что готов стать президентом "объединенного Донбасса".

В мае 2022 года глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщал, что Захарченко предлагал ему работать на оккупантов. После этого ДБР объявило подозрение экс-министру в том, что он пытался склонить к измене отдельных чиновников.

Также Захарченко инкриминировали государственную измену за взрывную деятельность против Украины. Предатель оправдывает кровавую войну России против нашего государства. В частности он распространяет пропаганду на российских медиаресурсах.

Захарченко в России, фото из пропагандистских медиа

В апреле 2025 года на московских сайтах появилось объявление о продаже дома Захарченко. Имущество оформлено на жену бывшего министра – Людмилу. Женщина зарегистрировала в России бизнес по разведению собак породы шпиц.

Людмила Захарченко, фото "ТСН"

Особняк простирается на 1500 квадратных метров с отделкой "под ключ". В объявлении говорится, что резиденция расположена в "элитном поселке, который охраняется". В то же время чиновник зарегистрирован в доме на улице Звенигородской в Москве. Там у него есть квартира площадью 170 квадратных метров, аналоги которой стоят около 97 миллионов рублей.

Особняк Захарченко под Киевом, фото из соцсетей

Захарченко работает старшим консультантом в госкомпании "Ростехнологии". Также в 2021 году получал доход в качестве предпринимателя и акционера АО "Аскана". Эта компания управляет собственным имуществом в бизнес-центре West Park в Москве и владеет воронежским ООО "Структура" по производству жиров и растительного масла.

Кроме того, на Захарченко зарегистрированы продюсерский центр "Душевная песня" Виталия Захарченко и "Инсайд Медиа Холдинг". Последняя фирма выпустила пропагандистские сериалы "Кровавый Евромайдан – преступление века", "МАЙДАН. Точка невозвращения. Собственными глазами", "Донбасс – территория боли".

Также бывший министр владеет компьютерной компанией "Фиджитал Груп", создавшей платформу Phygital.OSINT. Она занимается "обработкой и анализом данных из открытых источников для мониторинга и анализа информационного поля".

