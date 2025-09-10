Встановила імпланти? У мережі помітили цікаве фото Меланії Трамп

Дружина Трампа заперечувала, що робила пластичні операції

Меланію Трамп вважають однією з найяскравіших перших леді світу завдяки ефектній зовнішності. Її підозрювали у використанні пластичної хірургії, зокрема у зміні носа та форми очей. Також у мережі припустили, що перша леді США може мати імпланти.

У виданні AOL звернули увагу на фото Меланії 2018 року, коли з візитом до США прибув президент Франції Емануель Макрон з дружиною Бріжит. Обидві перші леді були у білих вбраннях. Тоді користувачі мережі помітили деякі особливості у фігурах Бріжит і Меланії. Зокрема, припустили, що у дружини Трампа встановлені імпланти у сідницях.

Бріжит і Еммануель Макрон, Меланія і Дональд Трамп, фото Getty Images

Візит Еммануеля і Бріжит Макрон у США 2018 року, фото Getty Images

"Несправжні сідниці Меланії. Пластична хірургія".

"Схоже, що сідниці з’являються, коли виходиш заміж за такого чоловіка".

"У різних жінок — різні тіла. Доволі шокуюче, правда?".

"Одна як персик, інша як млинець".

Меланію Трамп підозрювали у використанні сідничних імплантів, фото Getty Images

У 2016 році в інтерв'ю GQ Меланія стверджувала, що не робила пластичних операцій, лише доглядає за обличчям і тілом. Також вона заявила, що не схвалює використання ботоксу та ін'єкцій краси.

Я нічого не змінювала. Багато хто каже, що я використовую всі можливі процедури для обличчя. Але я нічого не робила. Я веду здоровий спосіб життя, дбаю про свою шкіру та тіло. Я проти ботоксу, проти ін'єкцій — вважаю, що це шкодить обличчю, шкодить нервам. Усе натуральне. Я старітиму природно, як це робить моя мама. Меланія Трамп

Меланія стверджувала, що не змінювала зовнішність, фото Getty Images

Меланія у 2025 році, фото Getty Images

