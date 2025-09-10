Рус

Встановила імпланти? У мережі помітили цікаве фото Меланії Трамп

Вікторія Козар
Перша леді США Меланія Трамп
Перша леді США Меланія Трамп. Фото Колаж "Телеграфу", gettyimages.com

Дружина Трампа заперечувала, що робила пластичні операції

Меланію Трамп вважають однією з найяскравіших перших леді світу завдяки ефектній зовнішності. Її підозрювали у використанні пластичної хірургії, зокрема у зміні носа та форми очей. Також у мережі припустили, що перша леді США може мати імпланти.

У виданні AOL звернули увагу на фото Меланії 2018 року, коли з візитом до США прибув президент Франції Емануель Макрон з дружиною Бріжит. Обидві перші леді були у білих вбраннях. Тоді користувачі мережі помітили деякі особливості у фігурах Бріжит і Меланії. Зокрема, припустили, що у дружини Трампа встановлені імпланти у сідницях.

Візит Макронів у 2018 році у США
Бріжит і Еммануель Макрон, Меланія і Дональд Трамп, фото Getty Images
Еммануель Макрон візит до США 2018
Візит Еммануеля і Бріжит Макрон у США 2018 року, фото Getty Images
  • "Несправжні сідниці Меланії. Пластична хірургія".
  • "Схоже, що сідниці з’являються, коли виходиш заміж за такого чоловіка".
  • "У різних жінок — різні тіла. Доволі шокуюче, правда?".
  • "Одна як персик, інша як млинець".
Меланія Трамп імпланти
Меланію Трамп підозрювали у використанні сідничних імплантів, фото Getty Images

У 2016 році в інтерв'ю GQ Меланія стверджувала, що не робила пластичних операцій, лише доглядає за обличчям і тілом. Також вона заявила, що не схвалює використання ботоксу та ін'єкцій краси.

Я нічого не змінювала. Багато хто каже, що я використовую всі можливі процедури для обличчя. Але я нічого не робила. Я веду здоровий спосіб життя, дбаю про свою шкіру та тіло. Я проти ботоксу, проти ін'єкцій — вважаю, що це шкодить обличчю, шкодить нервам. Усе натуральне. Я старітиму природно, як це робить моя мама.

Меланія Трамп

Меланія про пластичні операції
Меланія стверджувала, що не змінювала зовнішність, фото Getty Images
Меланія у 2025 році
Меланія у 2025 році, фото Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд мала Меланія Трамп у часи модельної кар'єри. Вона починала працювати у Словенії.

#США #Імпланти #Меланія Трамп