Рыбак ловил на обычные снасти: на крючок попал трофей (видео)

Рыбак из Киевской области в шоке, потому что поймал трофейного карася на 2 килограмма

На одном из днепровских островов рыбак похвастался удачным уловом. Ему удалось уловить карася почти на 2 килограмма.

На острове Диком Днепре, что в Киевской области, мужчине попался большой карась, который весит 1870 граммов. Мужчина на видео в ТикТок рассказал, что ловил рыбу на обычные снасти.

Для справки

Карась – это одна из самых распространенных пресноводных рыб в Украине. Его легко узнать по широкому телу, слегка сжатому по бокам и большим чешуям с серебристо-золотым оттенком.

Эта рыба встречается в реках, озерах и прудах почти по всей Европе и Азии. Караси неприхотливы к условиям и могут жить даже в водоемах с низким уровнем кислорода.

Как выглядит карась

Питаются они преимущественно растительными остатками, водорослями, мелкими беспозвоночными, личинками насекомых и планктоном.

Обычно карась весит от нескольких сотен грамм до килограмма, но иногда встречаются настоящие гиганты. Максимальная известная масса этой рыбы достигает более 4 килограммов, хотя такие экземпляры встречаются очень редко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Киеве рыбак поймал исчезающую рыбу.