Может, лучше пес Патрон? Украинец насмешил сеть "прогнозом" о новом президенте (видео)

Для бывшего премьера Британии Бориса Джонсона мужчина также "нашел" должность

В сети завирусилось забавное видео из Одессы, где мужчина рассказывает, кого видит следующим президентом Украины. По его мнению, лучший кандидат — принц Великобритании Гарри, недавно приезжавший в Киев.

Подходящее видео распространяют местные каналы. Заметим, что в комментариях ролик поднял шквал эмоций и шуток об алкогольном опьянении мужчины.

На опубликованном видео корреспондентка спрашивает прохожего, кто должен быть следующим президентом Украины. На что тот отвечает, что ним должен стать британский принц Гарри. А вот новым премьер-министром следует назначить бывшего премьера Британии Бориса Джонсона.

Борис Джонсон

Не пропустите: Принц-отщепенец любит Украину: какое влияние оказывает Гарри на политиков за рубежом и чем он может помочь.

В комментариях пользователи смеялись над этими словами, а также писали, что мужчине уже не наливать. Было и замечание, что принц Гарри как будущий король Великобритании не может быть президентом. Однако некоторые добавили, что вот Джонсон был бы достаточно полезен в правящей ветке Украины.

Визит принца Гарри в Украину.

12 сентября герцог Сассекский прибыл в Киев с необъявленным визитом. Принца Гарри и команду его фонда "Invictus Games" пригласили в Украину для обсуждения новых инициатив по поддержке раненых.

Принц Гарри в Украине

По его словам, он хочет сделать "все возможное", чтобы помочь выздороветь тысячам военнослужащих, получивших серьезные ранения в войне с Россией. Принц с командой представят новые инициативы по поддержке реабилитации раненых.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким был в юности принц Гарри и в какие скандалы попадал.