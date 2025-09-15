Може, краще пес Патрон? Українець насмішив мережу "прогнозом" про нового президента (відео)

Для колишнього прем'єра Британії Бориса Джонсона чоловік також "знайшов" посаду

У мережі завірусилось досить кумедне відео з Одеси, де чоловік розповідає, кого бачить наступним президентом України. На його думку, найкращий кандидат — принц Великої Британії Гаррі, який нещодавно приїздив до Києва.

Відповідне відео поширюють місцеві канали. Зауважимо, що у коментарях ролик здійняв шквал емоцій та жартів про алкогольне сп'яніння чоловіка.

На опублікованому відео кореспондентка питає у перехожого, хто має бути наступним президентом України. На що той відповідає, що це точно повинен стати британський принц Гаррі. А от новим прем'єр-міністром треба призначити колишнього прем'єра Британії Бориса Джонсона.

Борис Джонсон

У коментарях користувачі сміялись з цих слів, а також писали, що чоловіку вже не наливати. Були і зауваження, що принц Гаррі як майбутній король Великої Британії не може бути президентом. Однак дехто додав, що от Джонсон був би досить корисним в правлячій гілці України.

Візит принца Гаррі до України

12 вересня герцог Сассекський прибув до Києва з неоголошеним візитом. Принца Гаррі та команду його фонду "Invictus Games" запросили до України для обговорення нових ініціатив щодо підтримки поранених.

Принц Гаррі в Україні

За його словами, він хоче зробити "все можливе", щоб допомогти одужати тисячам військовослужбовців, які отримали серйозні поранення у війні з Росією. Принц з командою представлять нові ініціативи щодо підтримки реабілітації поранених.

