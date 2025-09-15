Може, краще пес Патрон? Українець насмішив мережу "прогнозом" про нового президента (відео)
Для колишнього прем'єра Британії Бориса Джонсона чоловік також "знайшов" посаду
У мережі завірусилось досить кумедне відео з Одеси, де чоловік розповідає, кого бачить наступним президентом України. На його думку, найкращий кандидат — принц Великої Британії Гаррі, який нещодавно приїздив до Києва.
Відповідне відео поширюють місцеві канали. Зауважимо, що у коментарях ролик здійняв шквал емоцій та жартів про алкогольне сп'яніння чоловіка.
На опублікованому відео кореспондентка питає у перехожого, хто має бути наступним президентом України. На що той відповідає, що це точно повинен стати британський принц Гаррі. А от новим прем'єр-міністром треба призначити колишнього прем'єра Британії Бориса Джонсона.
У коментарях користувачі сміялись з цих слів, а також писали, що чоловіку вже не наливати. Були і зауваження, що принц Гаррі як майбутній король Великої Британії не може бути президентом. Однак дехто додав, що от Джонсон був би досить корисним в правлячій гілці України.
Візит принца Гаррі до України
12 вересня герцог Сассекський прибув до Києва з неоголошеним візитом. Принца Гаррі та команду його фонду "Invictus Games" запросили до України для обговорення нових ініціатив щодо підтримки поранених.
За його словами, він хоче зробити "все можливе", щоб допомогти одужати тисячам військовослужбовців, які отримали серйозні поранення у війні з Росією. Принц з командою представлять нові ініціативи щодо підтримки реабілітації поранених.
Раніше "Телеграф" розповідав, яким був в юності принц Гаррі і в які скандали потрапляв.