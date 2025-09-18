Были талисманом и настоящей обменной валютой среди подростков: откуда взялись стеклянные шарики из 90-х

Раскрылась одна из самых больших загадок советского детства

Стеклянные шарики – наиболее популярная вещь во времена СССР, которая среди детей считалась настоящим сокровищем. Шарики были примерно одинакового размера, но разного цвета.

"Телеграф" расскажет, откуда они брались и для чего были нужны, знали немногие люди. Эти шарики в основном были прозрачными и зелеными, а в отдельных случаях могли попасть красные, синие и коричневые. Их происхождение вас удивит не меньше.

Дворовые легенды и детские сокровища

В то время в каждом дворе была своя легенда. Одни утверждали, что эти шарики связаны с секретными военными проектами, другие, используемые в кинематографе для изображения сокровищ. Была даже версия об их внеземном происхождении.

На YouTube канале "Историк" говорится, что дети могли обменять эти шарики на что угодно: от конфет и игрушек до других предметов коллекционирования, различных фантиков и фишек. Больше всего ценились синие, красные и коричневые шарики. Потому что они в отличие от зеленых и прозрачных были редкостью. Купить их в магазине было невозможно.

Эта вещь использовалась в разных детских играх или просто носилась как талисманы. Основным местом, где их можно было найти, это железнодорожные пути, а также территории стеклообрабатывающих предприятий.

Откуда взялись загадочные шарики

На самом деле, эти загадочные стеклянные шарики — полуфабрикат для производства стекловолокна. Даже в наши дни они по-прежнему используются.

Такую форму и размер им придают для удобства наполнения печи, где их плавят при температуре 1200 градусов, а затем из них извлекают тонкие склонитки, из которых формируется очень крепкая стеклоткань.

Стеклянные шарики

На железнодорожные пути такие шарики попадали во время их транспортировки на предприятия по производству стекловолокна и вследствие наличия в вагонах щелей небольшое количество их выпадало, где их потом и находила довольная детвора.

Другие источники находок

Такие шарики можно было встретить в бутылках с водкой — их можно было разбить и достать оттуда шарик. Сейчас стеклянные шарики в таких бутылках встречаются редко, ведь их заменили на пластик.

