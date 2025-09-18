Бесценное или наоборот? Мужчина похвастался найденным древним кольцом (фото)

Оно имеет уникальную пробу

Украинцы продолжают удивлять сеть довольно интересными находками. Так, к примеру, мужчина показал старинное обручальное кольцо, происхождение которого так и не смог определить.

Соответствующее фото было опубликовано в Facebook. Как отметил сам автор, он нашел кольцо с пробой "ВАРША".

Учитывая опубликованные снимки, можно предположить, что это кольцо не из драгоценного металла — золота или серебра. Так как оно довольно тусклое, с зеленоватыми пятнами и выцветшое. Однако проба "ВАРША" вызывает много вопросов и, вероятно, что-то значит.

Кольцо с пробой ВАРША

В комментариях пользователи предположили, что это похоже на кольцо солдат, погибших в войне. Мужчина написал, что довольно часто встречал его в лесу. Однако некоторые добавили, что вероятнее автор фото нашел старинное кольцо. Именно такие кольца в церкви якобы давали людям, когда их венчали. По словам пользователя, проба "ВАРША" может означать имя того, кто ее выковал.

Заметим, что на фото достаточно четко видно, что обручальное кольцо хорошо сохранило свою форму, хоть и потеряло цвет. Однако оно вполне может быть изготовлено из медного или латунного сплава, который использовали для колец в древности. Если бы кольцо было из драгоценного металла, его цена могла бы достигать тысячи грн, а из сплавов оно ценно как сувенир.

