Теперь им нужно выбрать имена: на станции "Вернадский" поделились милыми фото новорожденных тюленей

Первые тюленята Ведделла родились в Антарктике

Украинские полярники в Антарктике вчера радостно зафиксировали первых новорожденных тюленят Ведделла в этом году – их сразу двое. Эти милые малыши стали настоящей сенсацией, ведь рождение тюленей в суровых условиях Антарктики – это всегда событие, символизирующее жизнь и надежду среди ледяной бездны.

Биологиня 30-й Украинской антарктической экспедиции Зоя Швыдка отметила, что оба малыша, вероятно, самочки, потому что на их животах нет характерных пятен. Каждая самка приносит только одного детеныша, которого выкармливает около трех месяцев. В посте также предложили читателям принять участие в выборе имени для маленьких красавиц. Назовут малюток, скорее всего, 22 сентября.

Где родились первые тюленята

Первых малышей заметили на острове Винтер, близ острова Галиндез, где расположена украинская антарктическая станция. Этот регион является излюбленным местом для родов тюленей Ведделла благодаря удобным ледовым платформам и мелководью.

Новорожденный тюленок, фото: Зоя Скорая

Как наблюдают за тюленятами

Чтобы не беспокоить матерей и малышей, исследователи используют дроны для деликатных наблюдений. С помощью беспилотников удалось даже задокументировать сам процесс родов – это важное научное достижение и способ лучше понимать поведение животных в природе.

Важность мониторинга размножения

Размножение тюленей Ведделла сильно зависит от наличия морского льда – именно на нем или на берегах с удобным спуском в воду рождаются и растут малыши. С изменением климата и сокращением льда условия для рождения "ведделят" ухудшаются, что делает регулярные наблюдения критически важными для сохранения вида.

Украинские полярники вносят весомый вклад в мировую науку, исследуя поведение и состояние популяции тюленей Ведделла в Антарктике. Их наблюдения помогают лучше понять влияние климатических изменений на полярную экосистему и разработать стратегию ее сохранения.

