Тепер їм треба обрати імена: на станції "Вернадський" поділилися милими фото новонароджених тюленів

Перші тюленята Ведделла народилися в Антарктиці

Українські полярники в Антарктиці вчора радісно зафіксували перших новонароджених тюленят Ведделла цього року – їх одразу двоє. Ці милі малята стали справжньою сенсацією, адже народження тюленів у суворих умовах Антарктики – це завжди подія, що символізує життя і надію серед крижаного безкраю.

Біологиня 30-ї Української антарктичної експедиції Зоя Швидка зазначила, що обидва малюки, ймовірно, самички, бо на їхніх животах немає характерних плям. Кожна самиця приводить лише одну дитину, яку вигодовує близько трьох місяців. У дописі також запросили читачів долучитися до вибору імені для маленьких красунь. Назвуть малюків, швидше за все, 22 вересня.

Де народилися перші тюленята

Перших малят помітили на острові Вінтер, що поблизу острова Галіндез, де розташована українська антарктична станція. Цей регіон є улюбленим місцем для пологів тюленів Ведделла завдяки зручним льодовим платформам і мілководдю.

Новонароджене тюленя, фото: Зоя Швидка

Як спостерігають за тюленятами

Щоб не турбувати матерів і малят, дослідники використовують дрони для делікатних спостережень. За допомогою безпілотників вдалося навіть задокументувати сам процес пологів – це важливий науковий здобуток і спосіб краще розуміти поведінку тварин у природі.

Новонароджене тюленя, фото: Зоя Швидка

Важливість моніторингу розмноження

Розмноження тюленів Ведделла сильно залежить від наявності морського льоду – саме на ньому або на берегах зі зручним спуском у воду народжуються і ростуть малята. Зі зміною клімату і скороченням льоду умови для народження "ведделлят" погіршуються, що робить регулярні спостереження критично важливими для збереження виду.

Новонароджене тюленя, фото: Зоя Швидка

Українські полярники роблять вагомий внесок у світову науку, досліджуючи поведінку і стан популяції тюленів Ведделла в Антарктиці. Їхні спостереження допомагають краще зрозуміти вплив кліматичних змін на полярну екосистему та розробити стратегії її збереження.

