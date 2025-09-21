Примирил Албанию и Камбоджу: сеть разорвали свежие мемы о Трампе

Армения, Азербайджан, Камбоджа, Албания — неизвестно, какая страна станет жертвой путаницы Дональда Трампа.

Пока некоторые путают Австрию и Австралию, президент США Дональд Трамп не может запомнить разницу между Арменией и Албанией и почему-то постоянно говорит, что ему удалось прекратить войну между Азербайджаном и странами, с которыми у него нет общих границ. Сегодня же, по словам лидера Штатов, он прекратил кровопролитные споры между Арменией и… Камбоджей.

В сети уже несется привычный поток мемов на эту тему. "Телеграф" собрал самые остроумные из них для вас.

Азербайджан, судя по заявлениям Дональда Трампа, конфликтует со всеми своими соседями. Правда, географическая карта мира несколько меняется:

Границы и соседи Азербайджана по словам Дональда Трампа

После недавнего визита Трампа в Великобританию гвардейцы королевской семьи несколько напряглись.

Королевская охрана теперь ведет переговоры с Трампом по... Абербайджана

В голове Дональда Трампа слишком много важных вещей: как остановить войну в Украине, побороть всех леворадикалов в США, одержать победу на выборах в Конгрессе, не забыть поиграть в гольф и многое другое. Неудивительно, что ему так тяжело дается запоминание названий государств восточного Закавказья.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что уже много лет ходят слухи о напряженных отношениях между Меланией Трамп и Иванкой, старшей дочерью Дональда Трампа от первого брака с Иваной Зельничковой. За публичными улыбками на семейных фото и официальных выходах, по словам инсайдеров, скрывается давний конфликт между женщинами.