Это что-то новенькое. Трамп снова опозорился своим знанием истории и географии (видео)

Дональд Трамп допустил новую оговорку

Президент США Дональд Трамп, который ранее трижды перепутал Армению с Албанией, заявил, что именно он остановил войну Камбоджи с Арменией. На этот раз он назвал другого участника этой войны – Азербайджан – Камбоджей.

Новую оговорку главы Белого дома показал телеканал C-SPAN. Американский президент снова хвалил себя в роли миротворца.

Во время выступления Трамп снова похвастался своими заслугами в "остановке войны" – на этот раз между Камбоджей и Арменией. Он заявил, что этот конфликт якобы только начинался и мог иметь тяжелые последствия.

"У нас есть Камбоджа, Армения. У нас есть Косово, Сербия, Израиль, Иран, Египет, Эфиопия. Это красота, они построили ту маленькую дамбу в Эфиопии, которая является самой большой дамбой в мире", – сказал президент США.

В последний раз он допускал подобную оплошность на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"Подумать только, мы, например, урегулировали ситуацию между Азербайджаном и Албанией, это продолжалось годами", — заявил Трамп, говоря о конфликте между Арменией и Азербайджаном.

Абсолютно то же самое он говорил на предшествующей неделе, выступая на телеканале Fox News. В конце августа глава Белого дома также назвал Армению Албанией в интервью американскому журналисту Марку Левину.

Напомним, Дональд Трамп также перепутал обычную надпись на фото с татуировкой банды. Он настаивал, что депортированный мужчина имеет тату "MS13" на пальцах, хотя на изображении видно, что это просто надпись шрифтом Calibri, похожая на подделку в редакторе.