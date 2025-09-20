Снова появился: экс-советник Трампа и фигурант "Сигналгейта" Уолтц получил важный пост

Ряд сенаторов от Демократической партии выступал против его кандидатуры

Сенат США 19 сентября по представлению президента Дональда Трампа назначил постоянным представителям в Организации Объединенных Наций Майкла Уолтца — бывшего советника президента по национальной безопасности. Уолтц потерял должность после скандала с секретными обсуждениями в мессенджере Signal (так называемый "Сигналгейт").

Об этом сообщает американское издание The Hill. Отмечается, что Уолтц получил новое назначение с очень небольшим преимуществом голосов — 47 сенаторов были за него, в то время как 43 выступили против.

При этом Трамп номинировал Уолтца на этот пост еще в мае. Но голосование затягивалось, поскольку ряд сенаторов от Демократической партии выступали против его кандидатуры. Впрочем, наконец Уолтца одобрили на пост постпреда США в ООН — как раз перед началом недели высокого уровня в Генеральной ассамблее ООН, поэтому теперь он успеет принять там участие.

Напомним, что 1 мая президент США Дональд Трамп официально объявил об отставке советника по национальной безопасности Майка Уолтца. Как заявил глава Белого дома, он выдвигает Уолтца на должность постоянного представителя США в ООН. Временно обязанности советника по национальной безопасности выполнял государственный секретарь Марко Рубио. Также на эту должность рассматривали давнего сторонника Трампа, Стивена Миллера.

Скандал с Signal в США — что известно о

Американские чиновники обсуждали военные удары по Йемену в закрытом чате мессенджера. Однако из-за ошибки к переписке в Signal был добавлен редактор The Atlantic Джеффри Голдберг, впоследствии обнародовавший полученную информацию. Чат якобы содержал данные о типах вооружения, целях атак и запланированном времени ударов.

Дональд Трамп заверил, что ему ничего не известно о том, как журналист попал в чат его команды по национальной безопасности. В то же время министр войны США Пит Хегсет возразил, что речь шла о военных планах. Также на фоне скандала Трамп выразил поддержку Уолтцу, назвав его "хорошим человеком". Однако неофициально президент США, писали СМИ, был очень сильно взбешен. Причем, по данным СМИ, последним "гвоздем" в "гроб" Уолтца стала его слишком произраильская позиция.