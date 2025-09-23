Стоила бы сотни тысяч, но… Человек удивил сеть странной находкой прошлого века (фото)

Чаще всего это встречалось в Африке или Азии

Украинцы продолжают удивлять сеть своими уникальными находками. Так, один из мужчин нашел настоящие серебряные браслеты, правда, есть нюанс.

Об этом сообщается в сообщении в Facebook. На опубликованных фото видны довольно массивные старинные браслеты.

Они имеют потертости, потемнения и значительные царапины. Однако их вид точно свидетельствует о том, что это артефакт достаточно давних времен. Ведь браслеты достаточно массивны, имеют большие застежки и грубые узоры. Скорее всего, это ручная работа.

Найденые серебряные браслеты

В комментариях пользователи подчеркнули, что большой ценности эти браслеты не несут, но их стоимость может достигать 150-200 долларов. То есть 6200-8200 грн. Учитывая подобные украшения в объявлениях, можно предположить, что это браслеты с африканского континента или Азии.

Узор и массивность украшений указывают на то, что это этнографические серебряные браслеты XIX – начала XX века. Однако, несмотря на их возраст и происхождение, большой ценности они не могут иметь, ведь в те времена в Африке и Азе использовали серебро низкой пробы. Это подчеркнул один из пользователей в комментариях.

Известно, что эти украшения могли использоваться в качестве валюты на рынке или в свадебных обрядах. К слову, цветочки, идущие по всей длине браслета, в других подобных украшениях могут быть точками или кругами.

