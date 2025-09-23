Укр

Стоила бы сотни тысяч, но… Человек удивил сеть странной находкой прошлого века (фото)

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Мужчина удивлен находкой Новость обновлена 23 сентября 2025, 08:17
Мужчина удивлен находкой. Фото Колаж "Телеграфа"

Чаще всего это встречалось в Африке или Азии

Украинцы продолжают удивлять сеть своими уникальными находками. Так, один из мужчин нашел настоящие серебряные браслеты, правда, есть нюанс.

Об этом сообщается в сообщении в Facebook. На опубликованных фото видны довольно массивные старинные браслеты.

Они имеют потертости, потемнения и значительные царапины. Однако их вид точно свидетельствует о том, что это артефакт достаточно давних времен. Ведь браслеты достаточно массивны, имеют большие застежки и грубые узоры. Скорее всего, это ручная работа.

Найденые серебряные браслеты
Найденые серебряные браслеты
Найденые серебряные браслеты
Найденые серебряные браслеты

В комментариях пользователи подчеркнули, что большой ценности эти браслеты не несут, но их стоимость может достигать 150-200 долларов. То есть 6200-8200 грн. Учитывая подобные украшения в объявлениях, можно предположить, что это браслеты с африканского континента или Азии.

Узор и массивность украшений указывают на то, что это этнографические серебряные браслеты XIX – начала XX века. Однако, несмотря на их возраст и происхождение, большой ценности они не могут иметь, ведь в те времена в Африке и Азе использовали серебро низкой пробы. Это подчеркнул один из пользователей в комментариях.

Известно, что эти украшения могли использоваться в качестве валюты на рынке или в свадебных обрядах. К слову, цветочки, идущие по всей длине браслета, в других подобных украшениях могут быть точками или кругами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинец нашел два загадочных "камешка", которым может быть сотня лет.

Теги:
#Серебро #Браслет #Знахідка