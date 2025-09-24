Подозрительность и неуравновешенность Путина будут прогрессировать: ученая указала на его слабые места

С возрастом орицательные черты характера могут прогрессировать из-за старения мозга

Многие политические лидеры и диктаторы пытаются всеми способами продлить свою жизнь и оставаться при власти. Не исключение и российский президент Владимир Путин, который недавно в разговоре с еще одним диктатором Си Цзиньпином говорил о том, чтобы дожить до 150 лет. Однако природа неумолима и жить вечно не получится ни у кого, даже у диктаторов.

Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказала Елена Товажнянская, профессор, заведующей отделом нейрокогнитивных и сосудистых заболеваний головного мозга ГУ "Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины".

Полное интервью с Еленой Товажнянской читайте по ссылке: Почему диктатор не проживет 150 лет: ученая развенчала мечту Путина о вечной молодости.

Как говорят ученые, с возрастом у человека меняется не только тело, но и характер. И чаще всего это не о позитивных изменениях, а скорее наоборот. Старение мозга может влиять на поведение человека, его импульсивность, гибкость мышления, принятие решений, а также на уровень тревожности, упрямства или подозрительности.

Как говорит Елена Товажнянская, черты характера человека с возрастом обостряются и происходит это у всех по-разному.

Конечно, характерные для человека черты характера с возрастом обостряются. У кого-то это будет, быстрее и заметнее, у кого-то медленнее и не так ярко. Елена Товажнянская

По ее словам, если с молодого возраста человек имел какие-то отрицательные черты характера, то в старости это будет только прогрессировать.

Если человек был смолоду подозрителен или неуравновешен, то высокая вероятность, что старение усилит эти отрицательные черты. Ведь мы понимаем, что отвечающие за это структуры с годами свою функциональность не улучшают. Елена Товажнянская

