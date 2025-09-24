Підозрілість і неврівноваженість Путіна прогресуватимуть: вчена вказала на його слабкі місця

З віком особливі риси характеру можуть прогресувати через старіння мозку

Багато політичних лідерів намагаються всіма способами продовжити своє життя і залишатися при владі. Не виняток і російський президент Володимир Путін, який нещодавно у розмові зі ще одним президентом Сі Цзіньпіном говорив про те, щоб дожити до 150 років. Однак природа невблаганна і жити вічно не вийде ні в кого, навіть у диктаторів.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" розповіла Олена Товажнянська, професорка, завідувачка відділу нейрокогнітивних та судинних захворювань головного мозку ДУ "Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України".

Повне інтерв’ю з Оленою Товажнянською читайте за посиланням: Чому диктатор не проживе 150 років: учена розвінчала мрію Путіна про вічну молодість.

Як кажуть вчені, з віком у людини змінюється не лише тіло, а й характер. І найчастіше це не про позитивні зміни, а скоріше навпаки. Старіння мозку може впливати на поведінку людини, її імпульсивність, гнучкість мислення, прийняття рішень, а також рівень тривожності, впертості чи підозрілості.

Як каже Олена Товажнянська, риси характеру людини із віком загострюються і відбувається це у всіх по-різному.

Звісно, що притаманні людині риси характеру із віком загострюються. У когось це буде швидше та помітніше, у когось — повільніше і не так яскраво. Олена Товажнянська

За її словами, якщо з молодого віку людина мала якісь негативні риси характеру, то в старості це лише прогресуватиме.

Якщо людина була замолоду підозріла або неврівноважена, то висока ймовірність, що старіння посилить ці негативні риси. Адже ми розуміємо, що структури, що відповідають за це, з роками свою функціональність не покращують. Олена Товажнянська

