Аорта и головной мозг: ученая назвала органы Путина, которые не поддаются пересадке

Путин не сможет быть вечно молодым, по словам профессора

Как бы Владимир Путин ни пытался казаться молодым в свои 72, природные механизмы он не сможет остановить. И хотя российский лидер в "слитом" разговоре с Си Цзиньпином заявил, что хочет дожить до 150 лет, вряд ли у него это получится.

Об этом рассказала заведующая отделом нейрокогнитивных и сосудистых заболеваний головного мозга ГУ "Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины Елена Товажнянская в эксклюзивном интервью "Телеграфу".

Полное интервью читайте по ссылке: Почему диктатор не проживет 150 лет: ученая развенчала мечту Путина о вечной молодости.

В разговоре Путина с Си Цзиньпинем речь шла о пересадке органов и новейших биотехнологиях. Однако, по словам профессора, наука еще далека от того, чтобы обеспечить человеку "вечную молодость". Замена некоторых органов остается практически недостижимой. Речь идет о мозге, аорте и т.д., которые влияют на жизнеспособность организма.

В организме человека с возрастом идут определенные процессы, которые трудно остановить и тем более вернуть назад. С возрастом организм теряет способность восстанавливаться, клетки не могут делиться вечно Елена Товажнянская

Владимир Путин. Фото: Getty Images

Факт пересадки органов от молодого организма к пожилому не может гарантировать омоложение. Поскольку старение заложено в природе клетки, имеющие ограниченное количество делений, а с годами снижается способность тела к регенерации.

Именно поэтому даже при условии, что организм не будет переносить тяжелые болезни, он теряет устойчивость. Иммунная система становится слабее, что делает человека уязвимым перед повреждениями и внешними угрозами.

Ранее "Телеграф" рассказывал о слабых местах Владимира Путина. Подозрительность и неуравновешенность главии Кремля будут прогрессировать.