Аорта і головний мозок: вчена назвала органи Путіна, які не піддаються пересадці

Путін не зможе бути вічно молодим, за словами професорки

Як би Володимир Путін не намагався здаватися молодим у свої 72, природні механізми він не зможе зупинити. І хоч російський лідер у "злитій" розмові з Сі Цзіньпіном заявив, що хоче дожити до 150 років, навряд у нього це вийде.

Про це розповіла завідувачка відділу нейрокогнітивних та судинних захворювань головного мозку ДУ "Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України Олена Товажнянська в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу".

У розмові Путіна з Сі Цзіньпіньом йшлося про пересадку органів і новітні біотехнології. Однак, за словами професорки, наука ще далека від того, щоб забезпечити людині "вічну молодість". Заміна деяких органів залишається фактично недосяжною. Йдеться про мозок, аорту тощо, які впливають на життєздатність організму.

В організмі людини з віком йдуть певні процеси, які важко зупинити й тим більше, повернути назад. З віком організм втрачає здатність відновлюватися, клітини не можуть ділитися вічно Олена Товажнянська

Володимир Путін. Фото: Getty Images

Факт пересадки органів від молодого організму до літнього не може гарантувати омолодження. Оскільки старіння закладене у природі клітини, які мають обмежену кількість поділів, а з роками знижується здатність тіла до регенерації.

Саме тому, навіть за умови, що організм не буде переносити важкі хвороби, він втрачає стійкість. Імунна система стає слабшою, що робить людину вразливою перед ушкодженнями й зовнішніми загрозами.

