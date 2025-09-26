Здание пытались разрушить во время войны, а теперь продают за 104 миллиона: как выглядит кинотеатр "Одесса"

Здесь был офицерский клуб, музей, кинотеатр, а теперь здание разрушается

Зданию бывшего кинотеатра "Одесса" на улице Спиридоновской 1/3 в Одессе уже больше ста лет. Оно не раз меняло свое назначение, переживало войны, перестройки, периоды расцвета и забвения. Сегодня оно стоит заброшенным, хотя когда-то было важным культурным и общественным центром.

"Телеграф" рассказывает историю этого местного памятника архитектуры в Одессе.

Строительство и первые годы

Здание на углу улицы Спиридоновской, 1/3 и площади Веры Холодной было построено в 1904–1909 годах по проекту архитектора Янчиса и инженера Рудницкого. Изначально оно предназначалось для Экономического общества офицеров Одесского военного округа и Офицерского собрания гарнизона. Внутри находились библиотека с читальней, гимнастический и фехтовальный залы, стрельбище, столовая, буфет, а также помещения для покупки оружия и пошива формы.

Экономическое общество Офицеров, 1910 год

В конце 1910-х годов в здании открылся первый кинотеатр — "Арс", где показывали военные фильмы. По воспоминаниям современников, в те годы в здании действовали также казино и бильярдная.

После 1917 года здание получило новые функции и названия. В 1920-х оно стало Гарнизонным собранием, затем Клубом имени Троцкого и Домом Красной армии. С 1924 года здесь разместился Дом культуры Красной армии и флота (ДКАФ). В этот период в стенах здания действовал военно-исторический музей имени Фрунзе. Здание использовалось и для концертов, собраний, проведения курсов.

Разрушение и восстановление

В 1944 году в результате авианалета здание было частично разрушено. Восстанавливать его начали только в 1958–1962 годах.

Полуразрушенное здание будущего кинотеатра Одесса

В результате реконструкции здание полностью переоборудовали для кинотеатра. Архитекторы создали уникальный проект, и в Одессе открылся первый в СССР шестизальный кинотеатр "Одесса". У каждого зала было свое название: Зеленый, Историко-революционный (позже — Стереозал), Большой, Красный, Синий. Дополнительно работал зал на 90 мест во дворе.

Вход в Зеленый зал кинотеатра "Одесса"

Кинотеатр "Одесса" стал одним из самых популярных в городе. Здесь показывали как новинки, так и классику, устраивали специальные показы. В 1970–1980-х годах залы практически никогда не были пустыми, но в 1990-е годы посещаемость резко упала. Кинозалы стали закрывать один за другим.

Главный зал кинотеатра "Одесса"

Закрытие "Одессы" и запустение

В начале 2000-х кинотеатр окончательно закрылся. С тех пор здание оказалось заброшенным: фасад покрылся трещинами, часть окон выбиты, стены исписаны граффити. В 2019–2021 годах с крыши начали падать камни, повредившие припаркованные автомобили, и здание стало небезопасным.

Как сейчас выглядит здание кинотеатра "Одесса"

В 2010 году здание кинотеатра "Одесса" планировали переделать в торговый центр и отель со стеклянной надстройкой, но идея вызвала протесты и была отклонена. В 2014–2015 годах объект выставляли на продажу, но без четких планов восстановления.

По состоянию на 2025 год здание все еще продается. Его площадь — почти 4 тысячи квадратных метров, а цена составляет почти 104 миллиона гривен.

