"Отрежете" собственное счастье: что категорически запрещено делать 27 сентября
Верующие в этот день молятся и соблюдают некоторые запреты
В эту субботу, 27 сентября, православные христиане и греко-католики чтят память святого мученика Калистрата и его супруги. До перехода на новоюлианский церковный календарь это событие отмечалось 10 октября.
Калистрат жил в Римской империи в 3-4 веке. По некоторым преданиям, он еще с юности был христианином. Его женой была Иппиана, которая тоже была христианкой. Они любили друг друга и оба стремились служить Богу.
Во время гонений за христианами супругов задержали за отказ отречься от Христа и принести жертву языческим богам. Их подвергли жестоким пыткам, но даже несмотря на это, Калистрат и Иппиана оставались непоколебимыми в вере. В результате мужчину казнили мечом.
Традиции и приметы 27 сентября
В народе считалось, что в этот день "земля должна отдохнуть". Поэтому в праздник 27 сентября отдыхали и не занимались тяжелым трудом. В храмах в этот день совершают богослужение за память мученика, читают жизнь святого, вспоминают мучеников.
- в этот день солнечно и не ветрено – ждите мягкую осень;
- пасмурно и идет дождь 27 сентября — зима будет суровой;
- много паутины – осень будет сухой;
- змеи и лягушки прячутся — приближаются холода.
Что нельзя делать 27 сентября
- работать в поле – любая работа в этот день будет бесполезной;
- ходить в лес — это считается опасным, потому что "змеи прячутся в землю";
- брать и давать деньги взаймы — можете многое потерять в будущем;
- стричься – можно "отрезать свое счастье".
Именины 27 сентября
В этот день именины отмечают Виктор, Герман, Дмитрий, Игнатий, Марк, Михаил, Петр, Федор.
