"Отрежете" собственное счастье: что категорически запрещено делать 27 сентября

Наталья Дума
Лучше не стригите волосы 27 сентября
Лучше не стригите волосы 27 сентября. Фото Телеграф

Верующие в этот день молятся и соблюдают некоторые запреты

В эту субботу, 27 сентября, православные христиане и греко-католики чтят память святого мученика Калистрата и его супруги. До перехода на новоюлианский церковный календарь это событие отмечалось 10 октября.

Калистрат жил в Римской империи в 3-4 веке. По некоторым преданиям, он еще с юности был христианином. Его женой была Иппиана, которая тоже была христианкой. Они любили друг друга и оба стремились служить Богу.

Во время гонений за христианами супругов задержали за отказ отречься от Христа и принести жертву языческим богам. Их подвергли жестоким пыткам, но даже несмотря на это, Калистрат и Иппиана оставались непоколебимыми в вере. В результате мужчину казнили мечом.

Традиции и приметы 27 сентября

В народе считалось, что в этот день "земля должна отдохнуть". Поэтому в праздник 27 сентября отдыхали и не занимались тяжелым трудом. В храмах в этот день совершают богослужение за память мученика, читают жизнь святого, вспоминают мучеников.

  • в этот день солнечно и не ветрено – ждите мягкую осень;
  • пасмурно и идет дождь 27 сентября — зима будет суровой;
  • много паутины – осень будет сухой;
  • змеи и лягушки прячутся — приближаются холода.
Что нельзя делать 27 сентября
В этот день ожидается дождь.

Что нельзя делать 27 сентября

  • работать в поле – любая работа в этот день будет бесполезной;
  • ходить в лес — это считается опасным, потому что "змеи прячутся в землю";
  • брать и давать деньги взаймы — можете многое потерять в будущем;
  • стричься – можно "отрезать свое счастье".

Именины 27 сентября

В этот день именины отмечают Виктор, Герман, Дмитрий, Игнатий, Марк, Михаил, Петр, Федор.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие праздники ждут нас в сентябре 2025 года. Мы приготовили для вас календарь важных событий.

#Традиции #Запреты #Народные приметы #Церковный праздник