Рус

"Відріжете" власне щастя: що категорично заборонено робити 27 вересня

Автор
Наталія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Краще не стрижіть волосся 27 вересня
Краще не стрижіть волосся 27 вересня. Фото Телеграф

Віряни в цей день моляться і дотримуються деяких заборон

Цієї суботи, 27 вересня, православні християни та греко-католики вшановують пам’ять святого мученика Калістрата та його дружини. До переходу на новоюліанський церковний календар, ця подія відзначалася 10 жовтня.

Калістрат жив у Римській імперії у 3-4 столітті. За деякими переказами, він ще з молодості був християнином. Його дружиною була Іппіана, яка теж була християнкою. Вони кохали один одного і обоє прагнули служити Богу.

Під час гонінь за християнами подружжя затримали за відмову відректися від Христа і принести жертву язичницьким богам. Їх піддали жорстоким тортурам, але навіть попри це, Калістрат та Іппіана залишалися непохитними у вірі. У результаті чоловіка стратили мечем.

Традиції та прикмети 27 вересня

У народі вважалося, що в цей день "земля повинна відпочити". Тому у свято 27 вересня відпочивали і не займалися важкою працею. У церквах цього дня справляють богослужіння за пам’ять мученика, читають життя святого, згадують мучеників

  • в цей день сонячно і не вітряно — чекайте на м’яку осінь;
  • похмуро і йде дощ 27 вересня — зима буде суворою;
  • багато павутиння — осінь буде сухою;
  • змії та жаби ховаються — наближаються холоди.
Що не можна робити 27 вересня
Дощова погода в цей день віщує про сувору зиму

Що не можна робити 27 вересня

  • працювати у полі — будь-яка робота в цей день буде марною;
  • ходити в ліс — це вважається небезпечним, бо "змії ховаються в землю";
  • брати і давати гроші в борг — можете багато втратити у майбутнього;
  • стригтися — можна "відрізати своє щастя".

Іменини 27 вересня

В цей день іменини відзначають Віктор, Герман, Дмитро, Ігнат, Марк, Михайло, Петро, Федір.

Раніше "Телеграф" розповідав, які свята чекають на нас у вересні 2025. Ми підготували для вас календар важливих подій.

Теги:
#Традиції #Заборони #Народні прикмети #Церковне свято