"Відріжете" власне щастя: що категорично заборонено робити 27 вересня

Цієї суботи, 27 вересня, православні християни та греко-католики вшановують пам’ять святого мученика Калістрата та його дружини. До переходу на новоюліанський церковний календар, ця подія відзначалася 10 жовтня.

Калістрат жив у Римській імперії у 3-4 столітті. За деякими переказами, він ще з молодості був християнином. Його дружиною була Іппіана, яка теж була християнкою. Вони кохали один одного і обоє прагнули служити Богу.

Під час гонінь за християнами подружжя затримали за відмову відректися від Христа і принести жертву язичницьким богам. Їх піддали жорстоким тортурам, але навіть попри це, Калістрат та Іппіана залишалися непохитними у вірі. У результаті чоловіка стратили мечем.

Традиції та прикмети 27 вересня

У народі вважалося, що в цей день "земля повинна відпочити". Тому у свято 27 вересня відпочивали і не займалися важкою працею. У церквах цього дня справляють богослужіння за пам’ять мученика, читають життя святого, згадують мучеників

в цей день сонячно і не вітряно — чекайте на м’яку осінь;

похмуро і йде дощ 27 вересня — зима буде суворою;

багато павутиння — осінь буде сухою;

змії та жаби ховаються — наближаються холоди.

Дощова погода в цей день віщує про сувору зиму

Що не можна робити 27 вересня

працювати у полі — будь-яка робота в цей день буде марною;

ходити в ліс — це вважається небезпечним, бо "змії ховаються в землю";

брати і давати гроші в борг — можете багато втратити у майбутнього;

стригтися — можна "відрізати своє щастя".

Іменини 27 вересня

В цей день іменини відзначають Віктор, Герман, Дмитро, Ігнат, Марк, Михайло, Петро, Федір.

