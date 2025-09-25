Весной зацветут первыми: когда и как правильно сажать тюльпаны и нарциссы осенью

До сильных морозов нужно успеть высадить луковичные цветы на весну

Осень — время не только сбора урожая, но и посадки луковичных цветов на весну. Очень важно успеть до холодов посадить в землю тюльпаны, нарциссы, гиацинты и другие луковицы. И тогда весной они первыми порадуют вас своим цветением.

"Телеграф" расскажет, когда и как правильно сажать луковичные цветы на зиму, чтобы весной наслаждаться красивой клумбой.

Когда сажать тюльпаны, нарциссы и гиацинты?

Луковичные растения можно высаживать практически всю осень, пишет Express. Однако такие цветы , как нарциссы, гиацинты и крокусы лучше всего вносить в землю в конце сентября — начале октября, когда почва еще теплая. А вот тюльпанам подойдет посадка ближе к концу октября и началу ноября, они более холодостойкие.

Луковицы тюльпанов, крокусов, гиацинтов, нарциссов можно высаживать как в горшки, так и в открытый грунт. Если вам позволяет участок, то лучше посадить цветы прямо на клумбе, тогда весной они сразу пойдут в рост и порадуют ранним цветением.

Эксперты советуют использовать для посадки луковичных цветов компост без торфа. Кроме того, луковицы в почве нужно хорошо утрамбовать. А если посадить цветы слоями, то весной они удивят чередованием цветения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какое копеечное средство отпугнет пауков с сада и дачи. Насекомые будут обходить ваш дом десятой дорогой.