Весь мир пел ее в унисон: какой трек стал самым популярным в 2002 году

Этот трек быстро стал хитом и покорил не только США, но и Украину.

В 2002 году этот трек канадской группы Nickelback стал самым популярным синглом в мире – он занял первое место хит-парада Billboard Hot 100. Речь идет о песне "How You Remind Me", принесшей коллективу настоящую международную славу.

Этот трек – ведущий сингл из альбома Silver Side Up, выпущенный в августе 2001 года. Группа получила многочисленные престижные награды, безумное радиоэфирное звучание и миллионы продаж и прослушиваний.

Автором текста стал фронтмен Nickelback – Чед Крегер (Chad Kroeger ). Песня родилась из личного опыта: он рассказывал, что она посвящена бывшей девушке, их спорам и эмоциональным барьерам в отношениях, особенно когда оба партнера или хотя бы один не признают ошибок.

В клипе описывается эмоциональная боль после разрыва и преследования памяти о бывшей. Главный герой (Чад) видит образы своей экс-избранницы везде: в воспоминаниях, в мире вокруг, в освещении сцены, в других деталях.

"How You Remind Me" была проведена четыре недели на первой позиции Hot 100, а также удерживала высокие места в роковых и альтернативных чартах. Песня получила огромную ротацию на радио в США, была одной из самых прослушиваемых в разных форматах. Популярной она остается и сейчас.

Nickelback

Благодаря этой песне Nickelback утвердился как одна из самых влиятельных рок-групп начала XXI века. Песня стала "визитной карточкой" группы, часто фигурирует в списках лучших рок-синглов 2000-х.

