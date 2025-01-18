"Родина-мать" и карта Украины: украинцы напомнили Ковтуну о патриотических тату (фото)

Спортсмен удалил патриотические посты в соцсетях, но что он будет делать с патриотическими татуировками?

Слухи о переходе талантливого украинского гимнаста Ильи Ковтуна в другую сборную, похоже, оказались правдивыми. Накануне в Хорватии сообщили, что спортсмен и его тренер Ирина Горбачева начали процедуру смены гражданства.

Данная новость не на шутку взбудоражила общественность. Об этом сообщает "Телеграф".

Украинцы массово начали обвинять спортсмена в предательстве во время войны и побеге. Больше всего Илье досталось за патриотические татуировки, а также за удаленный пост в Instagram, в котором Ковтун называл свою миссию — прославлять Украину.

Патриотические татуировки Ильи Ковтуна

На руке Ильи можно увидеть монумент "Родина-Мать", аиста, надпись "Home" (Дом), где вместо буквы "О" нарисована карта Украины. Также есть подсолнечник, трезубец в виде слова "Воля", а также цитата из поэмы "Катерина" Тараса Шевченко: "Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями".

Напомним, 21-летний Ковтун на Олимпийских играх в Париже занял четвертое место в личном многоборье, а также стал пятым в командном многоборье. На индивидуальных снарядах Илья остановился в шаге от медали в вольных упражнениях и выиграл "серебро" в упражнениях на параллельных брусьях.

Ранее тренер Ковтуна подтверждала намерение гимнаста перейти в другую сборную из-за проблем в Федерации гимнастики. Вице-президент Украинской федерации гимнастики Стелла Захарова назвала демарш Ильи "предательством".