Уже настолько холодно? Сетью распространяется остроумный курьез из Одессы (видео)

Мужчина в видео удивил украинцев

Стремительное похолодание вдохновило украинцев на создание остроумных видео. Так, в сети завирусился смешной курьез из Одессы.

Подходящее видео распространяют местные каналы. Когда точно произошло событие не известно, но вероятнее на этой неделе.

На видео видно, как мужчина наряжает дерево елочными украшениями. Происходит это во дворе частного дома. Интересно, что наряжающий дерево мужчина одет в легкую кофточку и штаны. Хотя по атмосфере видео, можно подумать, что уже как минимум конец ноября.

Точно неизвестно, для чего мужчина украшает дерево новогодними игрушками в сентябре. Но есть вероятность, что стремительное похолодание могло до этого иметь дело или это очередная идея из сети.

В комментариях пользователи шутили, что в этом году все хотят пролистать осень и дойти сразу до Нового года со снегом. Кстати, снег в Украине уже выпал. Ведь в Карпатах на массиве Черногора, в частности, на горе Поп Иван, уже появился белый покров.

Заметим, что эта гора самая высокая в Украине и здесь часто во время похолоданий выпадает снег, а также фиксируются первые морозы. В целом, температура воздуха в Карпатах 29 сентября опустилась до -3 градусов.

Снег на горе Поп Иван

