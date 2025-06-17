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Ездила в Москву "договариваться о мире" и возглавляла федерацию фигурного катания: куда исчезла экс-нардеп Людмила Супрун

Автор
Виктория Козар
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Где сейчас экс-нардеп Людмила Супрун
Где сейчас экс-нардеп Людмила Супрун. Фото Коллаж "Телеграфа"

Бывшему нардепу сейчас 60 лет

Людмила Супрун — известный украинский народный депутат, которая была председателем Народно-демократической партии. Также некоторое время она была президентом Украинской федерации фигурного катания на коньках. Впоследствии Супрун ушла из большой политики и практически перестала появляться на публике, как и экс-председатель СБУ Василий Грицак.

"Телеграф" расскажет, что известно о деятельности бывшего народного депутата, и куда она исчезла.

Что известно о Людмиле Супрун

Будущий политик родилась в 1965 году в Запорожье. Училась на юриста-правоведа в Киевском университете имени Тараса Шевченко. После получения образования начала работать юрисконсультом на предприятии. Параллельно Людмила занималась научной деятельностью, поступив в аспирантуру Института государства и права Корецкого.

С 1989 года Супрун работала сотрудником Украинского научно-исследовательского института сельскохозяйственной радиологии. В 1992-1993 годах была научным сотрудником отдела международного права Института государства и права имени Корецкого.

Людмила Супрун деятельность
Супрун была научным сотрудником, фото из сети

В 1993 году Людмилу избрали президентом Ассоциации делового сотрудничества "Интерагро". Тогда же она была признана "Деловой женщиной Украины 1997 года".

В 2002 году политик во второй раз стала народной избранницей Верховной Рады. Сначала ее назначили первым заместителем председателя Комитета по вопросам бюджета, а позже и исполняющим обязанности председателя этого органа.

Людмила Супрун биография
В 2002 году Супрун стала нардепом, фото из сети

В 2006 году Людмила возглавляла Блок народно-демократических партий, с которым баллотировалась в Раду, однако он не преодолел проходной барьер.

Супрун не удалось пройти в парламент и в рамках собственной политсилы Избирательный блок Людмилы Супрун — Украинский региональный актив. А все из-за недостаточного количества голосов избирателей. В 2006 году Людмила стала заслуженным экономистом Украины.

Супрун биография
Супрун была депутатом нескольких созывов, фото из сети

В 2010 году бывший народный депутат выдвинула свою кандидатуру в президенты Украины, однако не победила. После этого в течение 1 года Людмила была председателем Государственного агентства по инвестициям и инновациям.

В 2011 году Супрун поддержала российское движение "Народное большинство России, Украины, Белоруссии". Эта организация имела цель — объединение России, Беларуси и Украины в одно государство. До 2012 года Супрун также занимала должность президента Украинской федерации фигурного катания на коньках.

Супрун Людмила
Супрун была президентом федерации фигурного катания на коньках, скриншот из видео Ukrainian Heart

В 2014 году Людмила работала советником министра обороны, а также министра финансов Украины. Была послом Международной комиссии по правам человека в Украине.

Где сейчас Людмила Супрун

В 2019 году Супрун баллотировалась в Раду, но не смогла преодолеть проходной барьер. В течение 20 лет Людмила является председателем правления Украинского фонда мира.

В 2020 году экс-нардеп ездила в Москву по приглашению Международной ассоциации фондов мира. Она встречалась с президентом этой организации Анатолием Карповичем. На странице в фейсбуке Супрун писала, что надеется на дипломатическое завершение войны на Донбассе. Хотя уже тогда россияне разрабатывали план полномасштабного вторжения в Украину.

Где сейчас Людмила Супрун
Супрун надеялась договориться о мире дипломатически в 2020 году, фото с ее фейсбук-страницы

"Я представила ему наш мирный план по Донбассу, и, честно говоря, даже не ожидала столь положительной реакции. Господин Карпов сказал: "Простые россияне с нетерпением ждут скорейшего мира на Донбассе, поэтому мы приветствуем любые инициативы народной дипломатии, которые, наконец, сдвинут процесс с мертвой точки", — писала она.

В соцсетях Супрун распространяла новости о Народно-демократической партии, в которой была председателем и поздравляла читателей с праздниками. После начала полномасштабного вторжения Людмила обновила фото, на котором показалась на фоне сине-желтого флага.

Чем сейчас занимается Людмила Супрун
Супрун показывала себя на фоне сине-желтого флага, фото с ее фейсбук-страницы

В 2023 году Супрун дала интервью, в котором осудила наступление России на Украину. Она отметила, что каждый украинец должен вносить вклад в победу. Также политик подчеркивала, что важным вопросом для общества является морально-психологическое состояние военных.

Людмила Супрун сейчас
Супрун осудила войну России против Украины, фото с ее фейсбук-страницы
Людмила Супрун сейчас
Супрун редко публикует что-нибудь в соцсетях, фото с ее фейсбук-страницы

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Теги:
#Деятельность #Людмила Супрун #НДП