Ездила в Москву "договариваться о мире" и возглавляла федерацию фигурного катания: куда исчезла экс-нардеп Людмила Супрун

Бывшему нардепу сейчас 60 лет

Людмила Супрун — известный украинский народный депутат, которая была председателем Народно-демократической партии. Также некоторое время она была президентом Украинской федерации фигурного катания на коньках. Впоследствии Супрун ушла из большой политики и практически перестала появляться на публике, как и экс-председатель СБУ Василий Грицак.

"Телеграф" расскажет, что известно о деятельности бывшего народного депутата, и куда она исчезла.

Что известно о Людмиле Супрун

Будущий политик родилась в 1965 году в Запорожье. Училась на юриста-правоведа в Киевском университете имени Тараса Шевченко. После получения образования начала работать юрисконсультом на предприятии. Параллельно Людмила занималась научной деятельностью, поступив в аспирантуру Института государства и права Корецкого.

С 1989 года Супрун работала сотрудником Украинского научно-исследовательского института сельскохозяйственной радиологии. В 1992-1993 годах была научным сотрудником отдела международного права Института государства и права имени Корецкого.

Супрун была научным сотрудником, фото из сети

В 1993 году Людмилу избрали президентом Ассоциации делового сотрудничества "Интерагро". Тогда же она была признана "Деловой женщиной Украины 1997 года".

В 2002 году политик во второй раз стала народной избранницей Верховной Рады. Сначала ее назначили первым заместителем председателя Комитета по вопросам бюджета, а позже и исполняющим обязанности председателя этого органа.

В 2002 году Супрун стала нардепом, фото из сети

В 2006 году Людмила возглавляла Блок народно-демократических партий, с которым баллотировалась в Раду, однако он не преодолел проходной барьер.

Супрун не удалось пройти в парламент и в рамках собственной политсилы Избирательный блок Людмилы Супрун — Украинский региональный актив. А все из-за недостаточного количества голосов избирателей. В 2006 году Людмила стала заслуженным экономистом Украины.

Супрун была депутатом нескольких созывов, фото из сети

В 2010 году бывший народный депутат выдвинула свою кандидатуру в президенты Украины, однако не победила. После этого в течение 1 года Людмила была председателем Государственного агентства по инвестициям и инновациям.

В 2011 году Супрун поддержала российское движение "Народное большинство России, Украины, Белоруссии". Эта организация имела цель — объединение России, Беларуси и Украины в одно государство. До 2012 года Супрун также занимала должность президента Украинской федерации фигурного катания на коньках.

Супрун была президентом федерации фигурного катания на коньках, скриншот из видео Ukrainian Heart

В 2014 году Людмила работала советником министра обороны, а также министра финансов Украины. Была послом Международной комиссии по правам человека в Украине.

Где сейчас Людмила Супрун

В 2019 году Супрун баллотировалась в Раду, но не смогла преодолеть проходной барьер. В течение 20 лет Людмила является председателем правления Украинского фонда мира.

В 2020 году экс-нардеп ездила в Москву по приглашению Международной ассоциации фондов мира. Она встречалась с президентом этой организации Анатолием Карповичем. На странице в фейсбуке Супрун писала, что надеется на дипломатическое завершение войны на Донбассе. Хотя уже тогда россияне разрабатывали план полномасштабного вторжения в Украину.

Супрун надеялась договориться о мире дипломатически в 2020 году, фото с ее фейсбук-страницы

"Я представила ему наш мирный план по Донбассу, и, честно говоря, даже не ожидала столь положительной реакции. Господин Карпов сказал: "Простые россияне с нетерпением ждут скорейшего мира на Донбассе, поэтому мы приветствуем любые инициативы народной дипломатии, которые, наконец, сдвинут процесс с мертвой точки", — писала она.

В соцсетях Супрун распространяла новости о Народно-демократической партии, в которой была председателем и поздравляла читателей с праздниками. После начала полномасштабного вторжения Людмила обновила фото, на котором показалась на фоне сине-желтого флага.

Супрун показывала себя на фоне сине-желтого флага, фото с ее фейсбук-страницы

В 2023 году Супрун дала интервью, в котором осудила наступление России на Украину. Она отметила, что каждый украинец должен вносить вклад в победу. Также политик подчеркивала, что важным вопросом для общества является морально-психологическое состояние военных.

Супрун осудила войну России против Украины, фото с ее фейсбук-страницы

Супрун редко публикует что-нибудь в соцсетях, фото с ее фейсбук-страницы

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