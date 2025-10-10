"Три часа сна, 15 мин работы". Украинцев развеселил "пушистый" работник почты (видео)

"Оператор" заснул на рабочем месте

В Украине пользователи заметили необычного "работника" в отделении "Новой почты". Ведь за стойкой оператора сидел кот.

Соответствующее видео уже завирусилось в сети. На нем видно, как кот сидит на стуле у зоны выдачи посылок и спит. Заметим, что произошел этот курьез в Ивано-Франковске.

В "Новой почте" в ответ на этот ролик подшутили, что это "новый работник" отделения. Поэтому там работают по графику — 15 мин выдача и прием посылок, 3 часа — сон.

Пользователи не просто радовались такому видео, а делились своими пушистыми "работниками". Некоторые показывали даже, что в магазине "Фора", где продаются продукты, на одной из полок спал кот. Такого же "работника" видели и на одной из стоянок Украины.

К слову, недавно морские пограничники показали патрулирующую Черное море кошку. Пушистую "работницу" зовут Элеонора. Она стала частью команды малого катера Морской охраны Госпогранслужбы Украины еще когда была котёнком.

Кошка, патрулирующая Черное море

Напомним, недавно на "Новой почте" в Киеве также видели пушистого "оператора" отделения. Собака не просто сидела на месте работника, ее еще и одели в фирменную форму.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как уличная собака "узнавала" цены в магазине, его история умиляет.