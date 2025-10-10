"Три години сну, 15 хв роботи". Українців розвеселив "пухнастий" працівник пошти (відео)

"Оператор" заснув на робочому місці

В Україні користувачі помітили незвичайного "працівника" у відділенні "Нової пошти". Адже за стійкою оператора сидів кіт.

Відповідне відео вже завірусилось у мережі. На ньому видно, як кіт сидить на стільці біля зони видачі посилок та спить. Зауважимо, що стався цей курйоз в Івано-Франківську.

У "Новій пошті" у відповідь на цей ролик пожартували, що це "новий працівник" відділення. Тому наразі там працюють за графіком — 15 хв видача та прийом посилок, 3 години — сон.

Користувачі у коментарях не просто раділи такому відео, а ділились своїми пухнастими "працівниками". Дехто показував навіть, що у магазині "Фора", де продаються продукти, на одній з полиць спав кіт. Таку ж "працівника" бачили й на одній зі стоянок України.

До слова, нещодавно морські прикордонники показали кішку, яка патрулює Чорне море. Пухнасту "працівницю" звати Елеонора. Вона стала частиною команди малого катера Морської охорони Держприкордонслужби України ще коли була кошеням.

Кішка, яка патрулює Чорне море

Нагадаємо, нещодавно на "Новій пошті" в Києві також бачили пухнастого "оператора" відділення. Собака не просто сидів на місці працівника, його ще й вдягли у фірмову форму.

