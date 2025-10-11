Мраморные лестницы, первые эскалаторы и длинные очереди. Как выглядел киевский ЦУМ 75 лет назад (фото)

Столичный ЦУМ впервые открыл двери для покупателей в 1939 году

В каждом крупном советском городе был так называемый центральный универсальный магазин – главный магазин города. Киевский ЦУМ всегда был наполнен людьми, когда в продаже появлялось что-то хорошее — у прилавков мгновенно выстраивались очереди.

"Телеграф" рассказывает историю столичного ЦУМа. Он находится на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Крещатик. Магазин начал работать 1 мая 1939 года. Тогда здание в стиле ар-деко, которое имело семь этажей, лифт, высокие потолки, мраморные лестницы, было настоящим небоскребом тех времен.

Так выглядел ЦУМ раньше

ЦУМ в Киеве, 1941 год

Во время Второй Мировой войны почти весь Крещатик сгорел. Однако ЦУМ уцелел, хотя и получил повреждения. В конце 1950-х годов к зданию пристроили крыло со стороны улицы Крещатик. После этого торговая площадь ЦУМа увеличилась до 9000 квадратных метров. Универмаг мог обслуживать 170 тысяч покупателей в день. В 1960 году в универмаге установили эскалаторы – это первое здание Киева, где они появились, до этого эскалаторы были только в метро.

Отдел елочных украшений в ЦУМе, 1950-е годы

Центральный универмаг Киева в советское время

Крещатик, 1978 год

В советские времена универмаги были местом с самым большим ассортиментом товаров. Там продавали одежду, обувь, бытовую технику, галантерею, сувениры и т.д. Именно в ЦУМе, а тем более столичном, было больше всего шансов купить что-то "дефицитное". Правда, в этом случае нужно было стоять в длинной очереди. Иногда это занимало несколько часов без гарантии, что тебе хватит товара.

ЦУМ, 1990 год

ЦУМ в 80-х годах

В 80-х годах там всегда было многолюдно

Очередь в отделе игрушек, вторая половина 80-х годов

Киевский центральный универмаг закрыли на реконструкцию в 2012 году, она должна была сохранить исторический вид фасада. Потому, фасад 1939 года остался неизменным, а внутри появилось торговое пространство нового формата. Обновленный ЦУМ был открыт в декабре 2016 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядел первый вокзал в Киеве. Это был подлинный готический дворец.