И желания загадали? Рыбаки похвастались необычными рыбами (видео)

В Украине многие рыбаки хвастаются своими уловами и трофейными рыбами. Однако среди них есть и те, кто показывают, как зарыбливают ставки.

Соответствующее видео уже завирусилось в сети. Интересно, что для зарыбливания рыбаки выбрали ярко-оранжевых золотых карасей.

На ролике мужчина рассказывает, что в пруд в Винницкой области в Ильинке выпускают две рыбы — самца и самку. Рыбаки надеются, что рыбы смогут увеличить популяцию в этом водоеме. В шутку, они даже загадали желание, когда выпускали "золотую" рыбку в воду.

В комментариях многие пользователи были приятно удивлены, ведь обычно рыбаки показывают свои уловы. А вот моменты зарыблевания остаются за кадром, хотя их в разы меньше.

Золотой карась

На видео видно, что рыбаки в воду выпустили двух золотых карасей, их также называют китайскими. Отличительная черта этого вида – ярко-оранжевая окраска. Она не является естественной, а возникла в результате выведения такого вида рыбы. Однако в остальном эти особи полностью похожи на золотых карасей.

Они имеют короткое, высокое, почти округлое тело, покрытое гладкой чешуей. На последних неразветвленных лучах спинного и анального плавников имеется около 30 мелких зубчиков. Длина тела до 50 см, обычно до 24 см, живет до 10 – 12 лет. Вид устойчив к дефициту кислорода, колебаниям температуры воды. Держится мест с развитой водяной растительностью, с илистым или песчано-илистым грунтом.

