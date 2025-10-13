Пережил "Титаник" и стал самым пожилым мужчиной в мире: в чем секрет долголетия старика из Бразилии

Самый старый мужчина в мире недавно отметил свой день рождения

В октябре отпраздновал свое 113-летие самый старый мужчина в мире, бразилец Жоау Мариньо Нету. По этому поводу он закатил вечеринку с размахом, на которой попробовал огромный торт.

В год его рождения произошло крушение "Титаника", а последний китайский император отказался от престола. "Телеграф" решил рассказать историю жизни Нету и узнать секрет его долголетия.

Нету работал в поле с 4 лет

Жоау Мариньо Нету родился 5 октября 1912 года в Марангуапи, штат Сеара, Бразилия, в семье фермеров. Когда он был еще маленьким родители перевезли семью в сельский район Апуиарес.

С четырех лет мальчик помогал отцу и его работнику в поле. Помимо ухода за скотом, они собирали плоды с деревьев жуазейру, сооружая импровизированные крюки из ветвей.

Он не раз сталкивался с трудностями, переживая сильные засухи, обрушивавшиеся на регион на протяжении десятилетий.

Став взрослым, Жоау продолжил заниматься сельским хозяйством. Он выращивал кукурузу и бобы, а также разводил крупный рогатый скот, коз, свиней и кур.

Он стал отцом 7 детей

Нету женился на Жозефе Альбано душ Сантуш, прожившей всего 74 года, от которой у него было четверо детей: Антониу, Жозе, Фатима и Ванда (скончалась).

Позже у него родилось еще трое детей — Винисиус, Жарбаш и Консейсау — от Антонии Родригеш Моуры. Сегодня живы шестеро из его детей. У долгожителя также есть 22 внука, 15 правнуков и три праправнука.

Секрет долголетия

Свой секрет долголетия Нету объясняет тем, что его окружают хорошие люди. Он избегает слишком долгого одиночества и у него есть дети, с которыми он может делиться любовью и связью.

Исследователи из Университета Бригама Янга (США) проанализировали данные более чем 300 000 человек и пришли к выводу, что крепкие социальные связи повышают выживаемость на 50 %, тогда как изоляция и одиночество увеличивают риск преждевременной смерти примерно так же, как курение или ожирение.

Позднее команда того же университета подтвердила эти результаты в расширенном обзоре, включившем данные за три десятилетия: чувство одиночества, социальная изоляция и даже проживание в одиночку стабильно повышали вероятность смерти на 26–32 %.

Жоау Мариньо Нету празднует 113-летие в кругу родных и близких

Как самый старый мужчина в мире живет сегодня

Долгожитель живет в доме престарелых и делит его с 12 другими пожилыми людьми, самому младшему из которых – 60 лет. Нету уже не видит и имеет проблемы со слухом, но, по словам его медсестры, он не принимает никаких лекарств и никогда не страдал гипертонией, диабетом, инсультами или раком, и его слепота – единственная проблема, которая мешает ему жить.

Его сын рассказал, что отец "живет хорошо, хорошо ест, хорошо спит, разговаривает, все понимает и всех знает. Он узнает своих детей по голосам". Когда сын сказал ему, что он стал самым старым мужчиной в мире, Нету ответил: "Самым старым и самым красивым!"

Нету обожает кофе и виноград

Самый старый мужчина в мире начинает свой день с фруктов и кружки горячего кофе. Виноград — один из его любимых утренних фруктов. Также бразильский долгожитель употребляет нерафинированный цельный тростниковый сахар и мясо кур свободного выгула.

По данным метаанализа, опубликованного в PubMed, регулярное употребление кофе связано со снижением риска развития сахарного диабета 2-го типа на 25–30%. Учёные объясняют это улучшением чувствительности к инсулину и метаболизма глюкозы. Исследователи из Johns Hopkins Medicine добавляют, что умеренное потребление кофе помогает снизить вероятность инсульта и положительно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы.

Что касается винограда, то работа китайских ученых показывает, что содержащиеся в ягодах полифенолы улучшают функцию сосудов и снижают уровень "плохого" холестерина. Другие исследования подтверждают, что регулярное потребление винограда и других продуктов, богатых антиоксидантами, уменьшает риск метаболического синдрома почти на четверть, помогая поддерживать здоровье сердца и обмен веществ.

Он поздравил старейшую женщину в мире

В августе 2025 года Жоау сделал милый жест – поздравил с 116-летием британку Этель Катерхэм, являющуюся самым старым человеком и самой старой женщиной среди живущих. Долгожитель сфотографировался, держа в руках табличку с фотографиями Катерхэм и надписью "Ethel Feliz Aniversário", что на португальском означает: "С днем рождения, Этель!"

Эти двое никогда не общались лично, отметили в геронтологической группе LongeviQuest. Перед фотосессией Нету сказал: "Нет мужчин старше меня, только женщины!"

Это первый задокументированный случай общения между старейшей женщиной и старейшим мужчиной в мире, а также первый зафиксированный случай обмена поздравлениями с днем ​​рождения между долгожителями из разных стран.

Ранее мы рассказали о Голди Михельсон, которая была старейшим жителем США, а также старейшим человеком, родившимся в Украине. Последний титул у нее отобрала Текля Юневич, которая также стала рекордсменом Польши.