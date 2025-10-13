Пережив "Титанік" і став найстарішим чоловіком у світі: у чому секрет довголіття старого з Бразилії

Найстаріший чоловік у світі нещодавно відзначив свій день народження

У жовтні відсвяткував своє 113-річчя найстаріший чоловік у світі, бразилець Жоау Маріньо Нету. З цього приводу він закотив вечірку з розмахом, на якій скуштував величезний торт.

У рік його народження сталася аварія "Титаніка", а останній китайський імператор відмовився від престолу. "Телеграф" вирішив розповісти історію життя Нету і дізнатися про секрет його довголіття.

Нету працював у полі з 4 років

Жоау Маріньо Нету народився 5 жовтня 1912 року в Марангуапі, штат Сеара, Бразилія, у сім’ї фермерів. Коли він був ще маленьким, батьки перевезли сім’ю в сільський район Апуіарес.

З чотирьох років хлопчик допомагав батькові та його працівникові у полі. Крім догляду за худобою, вони збирали плоди з дерев жуазейру, будуючи імпровізовані гаки з гілок.

Він неодноразово стикався з труднощами, переживаючи сильні посухи, що обрушувалися на регіон протягом десятиліть.

Ставши дорослим, Жоау продовжив займатись сільським господарством. Він вирощував кукурудзу та боби, а також розводив велику рогату худобу, кіз, свиней та курей.

Він став батьком 7 дітей

Нету одружився з Жозефою Альбано душ Сантуш, яка прожила всього 74 роки, від якої у нього було четверо дітей: Антоніу, Жозе, Фатіма і Ванда (померла).

Пізніше в нього народилося ще троє дітей – Вінісіус, Жарбаш та Консейсау – від Антонії Родрігеш Моури. Сьогодні живі шестеро із його дітей. У довгожителя також є 22 онуки, 15 правнуків і три праправнуки.

Секрет довголіття

Свій секрет довголіття Нету пояснює тим, що його оточують добрі люди. Він уникає занадто довгої самотності та має дітей, з якими може ділитися любов’ю і зв’язком.

Дослідники з Університету Бригама Янга (США) проаналізували дані більш ніж 300 000 осіб і дійшли висновку, що міцні соціальні зв’язки підвищують виживання на 50%, тоді як ізоляція та самотність збільшують ризик передчасної смерті приблизно так само, як куріння чи ожиріння.

Пізніше команда того ж університету підтвердила ці результати у розширеному огляді, що включив дані за три десятиліття: почуття самотності, соціальна ізоляція і навіть проживання на самоті стабільно підвищували ймовірність смерті на 26–32 %.

Жоау Маріньо Нету святкує 113-річчя у колі рідних та близьких

Як найстаріший чоловік у світі живе сьогодні

Довгожитель живе в будинку для людей похилого віку і ділить його з 12 іншими людьми похилого віку, наймолодшому з яких – 60 років. Нету вже не бачить і має проблеми зі слухом, але, за словами його медсестри, він не приймає жодних ліків і ніколи не страждав на гіпертонію, діабет, інсульти або рак, і його сліпота – єдина проблема, яка заважає йому жити.

Його син розповів, що батько "живе добре, добре їсть, добре спить, розмовляє, все розуміє та всіх знає. Він впізнає своїх дітей за голосами". Коли син сказав йому, що він став найстарішим чоловіком у світі, Нету відповів: "Найстарішим і найкрасивішим!"

Нету обожнює каву та виноград

Найстаріший чоловік у світі починає свій день з фруктів і філіжанки гарячої кави. Виноград — один із його улюблених ранкових фруктів. Також бразильський довгожитель вживає нерафінований цілісний тростинний цукор та м’ясо курей вільного вигулу.

За даними метааналізу, опублікованого в PubMed, регулярне вживання кави пов’язане зі зниженням ризику розвитку цукрового діабету 2-го типу на 25-30%. Вчені пояснюють це покращенням чутливості до інсуліну та метаболізму глюкози. Дослідники з Johns Hopkins Medicine додають, що помірне споживання кави допомагає знизити ймовірність інсульту та позитивно впливає на здоров’я серцево-судинної системи.

Що стосується винограду, то робота китайських учених показує, що поліфеноли, які містяться в ягодах, покращують функцію судин і знижують рівень "поганого" холестерину. Інші дослідження підтверджують, що регулярне споживання винограду та інших продуктів, багатих на антиоксиданти, зменшує ризик метаболічного синдрому майже на чверть, допомагаючи підтримувати здоров’я серця та обмін речовин.

Він привітав найстарішу жінку у світі

У серпні 2025 року Жоау зробив милий жест – привітав зі 116-річчям британку Етель Катерхем, яка є найстарішою людиною та найстарішою жінкою серед тих, хто живе. Довгожитель сфотографувався, тримаючи в руках табличку зі світлинами Катерхем та написом "Ethel Feliz Aniversário", що португальською означає: "З днем народження, Етель!"

Ці двоє ніколи не спілкувалися особисто, зазначили у геронтологічній групі LongeviQuest. Перед фотосесією Нету сказав: "Немає чоловіків старших за мене, тільки жінки!"

Це перший задокументований випадок спілкування між найстарішою жінкою та найстарішим чоловіком у світі, а також перший зафіксований випадок обміну привітаннями з днем ​​народження між довгожителями з різних країн.

Раніше ми розповіли про Голді Міхельсон, яка була найстарішим жителем США, а також найстарішою людиною, яка народилася в Україні. Останній титул у неї відібрала Текля Юневич, яка також стала рекордсменом Польщі.