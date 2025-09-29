Сверхмощный лимитированный Lamborghini увидели в Киеве. Сколько таких в Украине и какая цена

Мощность авто может достигать 900 сил

В Киеве засветился необычный дорогой кроссовер. На улицах столицы увидели Lamborghini Urus от Mansory в желтом цвете.

"Телеграф" выяснил, сколько стоит это авто, а также, в чем его особенность. Отметим, что заметили и сфотографировали Lamborghini на парковке ТЦ "Гулливер".

Известно, что цена этого авто составляет примерно 500 тысяч долларов – более 2 млн грн. Особенность этого кроссовера в том, что он имеет яркий агрессивный дизайн и дорогую внутреннюю отделку. Мощность авто может достигать 900 сил.

Lamborghini Urus от Mansory Venatus

Желтый Lamborghini Urus от Mansory Venatus увидели в Киеве

Lamborghini Urus от Mansory Venatus в Киеве

Lamborghini Urus от Mansory Venatus имеет измененную переднюю часть, карбоновые капоты, обвес и диффузор. На крыше сзади есть спойлер и антикрыло. Салон кроссовера украшен дорогой кожей и карбоном. К тому же можно выбрать яркие цвета, как на фото желтый.

Как выглядит салон Lamborghini Urus от Mansory Venatus

Сколько в Украине Lamborghini Urus

Этот Lamborghini выпускают в ограниченном количестве, поэтому на самом деле их можно считать лимитированными. Известно, что в Украине видели всего два автомобиля Mansory – желтый в Киеве и черный в Одессе. К слову, в столице кроссовер заметили в прошлом году, тогда писали, что владелец, вероятно, иностранец — номера словацкие.

Lamborghini Urus от Mansory Venatus в Одессе.

Черный Lamborghini Urus от Mansory Venatus в Украине.

В общем, официально подтвержденных цифр об общем количестве Lamborghini Urus с программой Mansory в мире нет. Но, по разным данным, в мире до 50 таких авто, ведь их выпуск ограничен.

