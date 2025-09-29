Укр

Сверхмощный лимитированный Lamborghini увидели в Киеве. Сколько таких в Украине и какая цена

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Lamborghini Urus от Mansory Новость обновлена 29 сентября 2025, 11:31
Lamborghini Urus от Mansory. Фото Коллаж "Телеграфа"

Мощность авто может достигать 900 сил

В Киеве засветился необычный дорогой кроссовер. На улицах столицы увидели Lamborghini Urus от Mansory в желтом цвете.

"Телеграф" выяснил, сколько стоит это авто, а также, в чем его особенность. Отметим, что заметили и сфотографировали Lamborghini на парковке ТЦ "Гулливер".

Известно, что цена этого авто составляет примерно 500 тысяч долларов – более 2 млн грн. Особенность этого кроссовера в том, что он имеет яркий агрессивный дизайн и дорогую внутреннюю отделку. Мощность авто может достигать 900 сил.

Lamborghini Urus от Mansory Venatus
Lamborghini Urus от Mansory Venatus
Lamborghini Urus от Mansory Venatus
Желтый Lamborghini Urus от Mansory Venatus увидели в Киеве
Lamborghini Urus от Mansory Venatus
Lamborghini Urus от Mansory Venatus в Киеве

Lamborghini Urus от Mansory Venatus имеет измененную переднюю часть, карбоновые капоты, обвес и диффузор. На крыше сзади есть спойлер и антикрыло. Салон кроссовера украшен дорогой кожей и карбоном. К тому же можно выбрать яркие цвета, как на фото желтый.

Lamborghini Urus от Mansory Venatus
Как выглядит салон Lamborghini Urus от Mansory Venatus

Сколько в Украине Lamborghini Urus

Этот Lamborghini выпускают в ограниченном количестве, поэтому на самом деле их можно считать лимитированными. Известно, что в Украине видели всего два автомобиля Mansory – желтый в Киеве и черный в Одессе. К слову, в столице кроссовер заметили в прошлом году, тогда писали, что владелец, вероятно, иностранец — номера словацкие.

Lamborghini Urus от Mansory Venatus
Lamborghini Urus от Mansory Venatus в Одессе.
Lamborghini Urus от Mansory Venatus
Черный Lamborghini Urus от Mansory Venatus в Украине.

В общем, официально подтвержденных цифр об общем количестве Lamborghini Urus с программой Mansory в мире нет. Но, по разным данным, в мире до 50 таких авто, ведь их выпуск ограничен.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что миниатюрная машина "с амбициями" рассмешила украинцев.

Теги:
#Авто #Lamborghini