Сверхмощный лимитированный Lamborghini увидели в Киеве. Сколько таких в Украине и какая цена
Мощность авто может достигать 900 сил
В Киеве засветился необычный дорогой кроссовер. На улицах столицы увидели Lamborghini Urus от Mansory в желтом цвете.
"Телеграф" выяснил, сколько стоит это авто, а также, в чем его особенность. Отметим, что заметили и сфотографировали Lamborghini на парковке ТЦ "Гулливер".
Известно, что цена этого авто составляет примерно 500 тысяч долларов – более 2 млн грн. Особенность этого кроссовера в том, что он имеет яркий агрессивный дизайн и дорогую внутреннюю отделку. Мощность авто может достигать 900 сил.
Lamborghini Urus от Mansory Venatus имеет измененную переднюю часть, карбоновые капоты, обвес и диффузор. На крыше сзади есть спойлер и антикрыло. Салон кроссовера украшен дорогой кожей и карбоном. К тому же можно выбрать яркие цвета, как на фото желтый.
Сколько в Украине Lamborghini Urus
Этот Lamborghini выпускают в ограниченном количестве, поэтому на самом деле их можно считать лимитированными. Известно, что в Украине видели всего два автомобиля Mansory – желтый в Киеве и черный в Одессе. К слову, в столице кроссовер заметили в прошлом году, тогда писали, что владелец, вероятно, иностранец — номера словацкие.
В общем, официально подтвержденных цифр об общем количестве Lamborghini Urus с программой Mansory в мире нет. Но, по разным данным, в мире до 50 таких авто, ведь их выпуск ограничен.
