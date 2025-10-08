Укр

"Шахед" с доставкой на дом. На Оболони заметили самое странное авто Киева (видео)

Елена Руденко
По Киеву везли обломки "шахеда"
По Киеву везли обломки "шахеда". Фото Коллаж "Телеграф"

ГСЧС запрещает трогать обломки сбитых целей, однако не все украинцы прислушиваются

В Киеве на Оболони заметили необычное зрелище – желтый микроавтобус перевозил "шахед". Один из беспилотников, которыми Россия обстреливает Украину, "ехал" с ветерком.

Неизвестные запихнули "шахед" в салон, однако он не влез полностью, поэтому заднюю дверь оставили открытой. Беспилотник "подпрыгивал" на неровностях дороги, забавное видео опубликовал один из столичных Telegram-каналов.

Не выбрасывай, оно пригодится, — подписали кадры

Обломки "шахедов" в Украине продают на аукционах

Информации о том, куда и зачем везли "шахед" в желтом бусике, нет. Однако известно, что на обломках российских дронов можно подзаработать – их продают на аукционах, и покупатели находятся. Так, раньше крыло от российской "герани" продали за 3000 гривен, а остатки сбитого shahed 136 купили за 1200.

Почему нельзя трогать обломки сбитых российских целей

Специалисты призывают украинцев не приближаться к фрагментам сбитых ПВО вражеских целей. Это может представлять угрозу жизни и здоровью. При обнаружении чего-либо подобного нужно немедленно вызвать полицию или спасателей.

Однако украинцы часто пренебрегают этими правилами: в Днепре, как рассказывал "Телеграф", заметили "человека-шахеда". Мужчина переходил дорогу нагруженный обломками от российских беспилотников.

В Одессе мужчина в плавках деловито вытащил кусок "шахеда" из моря на пляже. Никто даже не удивился. А дети превратили в игрушку обломки российского беспилотника.

