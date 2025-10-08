"Шахед" с доставкой на дом. На Оболони заметили самое странное авто Киева (видео)

ГСЧС запрещает трогать обломки сбитых целей, однако не все украинцы прислушиваются

В Киеве на Оболони заметили необычное зрелище – желтый микроавтобус перевозил "шахед". Один из беспилотников, которыми Россия обстреливает Украину, "ехал" с ветерком.

Неизвестные запихнули "шахед" в салон, однако он не влез полностью, поэтому заднюю дверь оставили открытой. Беспилотник "подпрыгивал" на неровностях дороги, забавное видео опубликовал один из столичных Telegram-каналов.

Не выбрасывай, оно пригодится, — подписали кадры

Обломки "шахедов" в Украине продают на аукционах

Информации о том, куда и зачем везли "шахед" в желтом бусике, нет. Однако известно, что на обломках российских дронов можно подзаработать – их продают на аукционах, и покупатели находятся. Так, раньше крыло от российской "герани" продали за 3000 гривен, а остатки сбитого shahed 136 купили за 1200.

Почему нельзя трогать обломки сбитых российских целей

Специалисты призывают украинцев не приближаться к фрагментам сбитых ПВО вражеских целей. Это может представлять угрозу жизни и здоровью. При обнаружении чего-либо подобного нужно немедленно вызвать полицию или спасателей.

Однако украинцы часто пренебрегают этими правилами: в Днепре, как рассказывал "Телеграф", заметили "человека-шахеда". Мужчина переходил дорогу нагруженный обломками от российских беспилотников.

В Одессе мужчина в плавках деловито вытащил кусок "шахеда" из моря на пляже. Никто даже не удивился. А дети превратили в игрушку обломки российского беспилотника.