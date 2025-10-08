Не сейте петрушку под зиму без этого. Секрет ультрараннего урожая

Эта зелень богата витаминами и минералами

Посев петрушки осенью позволяет весной получить сочную полезную зелень с собственного огорода. Чтобы зелень появилась как можно раньше, уже в марте, нужно позаботиться об этом уже во время осеннего посева.

Секреты осеннего посева петрушки

Важно угадать время – очень ранний посев грозит тем, что петрушка пойдет в рост осенью и вымерзнет зимой. Сеять зелень нужно, когда температура установится на уровне +2+4 градусов. Обычно это начало или середина ноября.

Семена петрушки в подготовленную почву надо высевать в бороздки, достаточно густо, на глубину до 2 см. Хорошо удобрить землю под петрушку древесной золой — перед посадкой рассыпать ее по одной горсти на каждый квадратный метр. Сверху посев следует присыпать сухой почвой.

Семена петрушки довольно мелкие

А дальше немного магии для супер раннего урожая: чтобы петрушка не пошла в рост раньше времени, посевы надо замульчировать. Это также поможет растениям адаптироваться к земле и укорениться. Весной нужно убрать мульчу и петрушка сразу начнет расти и радовать ароматной витаминной зеленью. Первый урожай в зависимости от погоды можно получить уже в марте-апреле.

Что такое мульчирование

Мульчирование — это покрытие поверхности почвы вокруг растений или над посевами, слоем защитного материала. В качестве мульчи используют солому, опилки, кору деревьев, компост, опавшие листья, скошенную траву, агроволокно или специальную пленку. Это помогает сохранять влагу в почве, защищает корни растений от перегрева летом и переохлаждения зимой, угнетает рост сорняков и улучшает структуру почвы. Кроме того, органическая мульча при разложении дополнительно обогащает землю питательными веществами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем нельзя удобрять огород осенью.