Придбав її у засудженого лідера секти: як виглядає розкішна вілла Абрамовича у Стамбулі

Вілла Абрамовича пов'язана з корупційним скандалом

Роман Абрамович — російський олігарх, який вважається одним із найбагатших людей світу. Зокрема, у мережі з'явилися світлини його розкішної вілли у Стамбулі.

На віллі олігарха у місцевості Ванікой району Ускюдар завершили реставраційні роботи, пише Haberler.com. Вона вражає своїми масштабами і є одним із найкрасивіших місць на Босфорі. Вартість такого особняку оцінюють у 18 мільйонів доларів, а його площа становить 9600 квадратних метрів.

Вілла Абрамовича з висоти пташиного польоту, фото Haberler.com

На території розташовані два величезних будинки — по 2 тисячі квадратних метрів кожен. Також там є гектар землі з величезними терасами і басейном. Журналістам вдалося зняти віллу Абрамовича з висоти пташиного польоту, а от що всередині — невідомо.

Вілла Абрамовича розташована на величезній території, фото Haberler.com

Цікаво, що навколо вілли Абрамовича виник корупційний скандал. Член Республіканської народної партії дав свідчення у справі про розслідування корупції щодо відстороненого мера Стамбула Екрема Імамоглу. Він зазначив, що за незаконне будівництво вілл у Ванікой муніципалітет отримував хабарі.

Так у 2024 році працівники Міністерства екології, містобудування та зміни клімату проводили перевірки на цьому місці. Вони виявили, що тут справді відбувалося незаконне будівництво з дозволу міської влади. Тоді роботи призупинили.

Вілла Абрамовича, фото Turkiye Today

Раніше на цій віллі жив турецький проповідник і лідер секти Аднан Октар, відомий під псевдонімом Харун Яхья. Його заарештували у 2018 році за різними звинуваченнями — зокрема, за створення злочинного угруповання, сексуальне насильство і викрадення дітей. У 2021 році Октара засудили до 1075 років в'язниці.

Аднан Октар, фото з мережі

Раніше "Телеграф" розповідав, де мешкала політикиня Наталія Королевська до початку повномасштабної війни. Там є власний спа-комплекс і навіть гора.