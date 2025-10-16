Стал легендой кинематографа: какой фильм был самым популярным в 1999 году и что о нем известно

Этот фильм номинировали на "Оскар"

Есть фильмы, которые остаются в памяти миллионов зрителей благодаря яркому сюжету и мастерской игре актеров. Одним из таких является фильм "Матрица" 1999 года, но не только.

В 1999 году на экраны вышел культовый американский художественный фильм "Бойцовский клуб". Его сняли по мотивам одноименного романа Чака Поланика. Режиссер Дэвид Финчер описывал фильм как "черная комедия" с элементами социальной сатиры.

Постер фильма "Бойцовский клуб", фото moviestape.lat

В фильме говорится об обычном менеджере, который устраивает с другом подпольный бойцовский клуб. Герой делает это для того, чтобы реализовать свои идеи об идеальном общественном порядке. Главные роли в картине сыграли Брэд Питт, Эдвард Нортон, Гелена Бонэм Картер, Джаред Лето.

Брэд Питт в 1999 году, фото Getty Images

Лента не стала коммерчески удачной после выхода на экраны. "Бойцовский клуб" был одним из самых противоречивых фильмов 90-х и получал неоднозначные отзывы. Однако популярность картины выросла, когда она вышла на DVD. Тогда лента приобрела статус "культовой". В то же время фильм влиял на людей, поскольку в мире начали появляться реальные "бойцовые клубы".

Интересно, что "Бойцовский клуб" номинировали на "Оскар" в категории "Лучшая звукорежиссура". Лента была предвестником нового этапа политической мысли в США. Она стала примером новой кинематографической формы и стиля.

Анонс фильма "Бойцовский клуб"

