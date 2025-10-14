"За" кремацию и "против": как религии относятся к сжиганию тела после смерти
Если человек относился к определенной конфессии, необходимо изучить ее обычая, чтобы знать, можно ли проводить кремацию
Кремация тела усопшего в различных религиях воспринимается по-разному. В некоторых она разрешена, а некоторые религии, наоборот, ее не приемлют.
Об этом говорится в материале информационно-аналитического сервиса Iaseed. Если человек относился к определенной конфессии, необходимо определить, согласно ее обычаям можно ли предавать тело огню.
Какие религии "за" и "против" кремации
Буддизм, индуизм, джайнизм, синтоизм, разные ветви древнего и современного язычества относятся к религиям, которые разрешают кремацию.
Для буддистов кремация — естественная форма погребения. Японцы сжигают 98% всех тел умерших. А индуисты сжигают умерших на каменных сооружениях, которые называются Гхат и располагаются на берегах священных рек. В джайнизме кремация также является допустимым способом погребения. В синтоизме кремация считается предпочтительным способом прощания с усопшим.
Основные христианские конфессии современных церквей – допускают кремацию, основываясь в частности, на словах раннехристианского церковного писателя Марка Минуция Феликса:
"Мы совсем не боимся, как вы думаете, любого вреда от сжигания покойников, но держимся древнего и лучшего обычая за обычаи".
Также в христианстве сожжение "земного пристанища" души возможно, но урну с прахом рекомендуется захоронить.
Ислам и иудаизм являются теми религиями, которые вовсе не практикуют кремацию.
Мусульмане считают сожжение покойного недопустимым. Кроме того, к нему нужно относиться с не меньшим уважением, чем к живому — не ранить его, не наносить увечья, без особой надобности не вскрывать. Согласно традиции, Аллах сделал землю вместилищем как для живых, так и для мертвых.
В иудаизме отрицают любое из возможных погребений кроме традиционного. На еврейских кладбищах прах никоим образом помещать нельзя. Согласно верованию, Бог, обращаясь к первому человеку Адаму, сказал, что тот возвратится в землю ибо взят из нее. Таким образом, тело иудея должно после смерти предаваться земле. Иудеи верят, что душа испытывает муки, когда теряет земную оболочку, а традиционное погребение дает ей время свыкнуться с новой, небесной жизнью.
А, например, Свидетели Иеговы не запрещают кремацию тела умершего. Они считают, что кремация никак не повлияет на воскресение, поскольку верят в воскресение из праха, а не из тела.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что как проходит кремация в Украине и когда в ней отказывают. Стоит отметить, что в нашей стране всего три крематория — в Харькове, Львове и Киеве.