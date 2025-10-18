"Отдадите" благополучие: что категорически запрещено делать сегодня, 18 октября

В этот день следует соблюдать некоторые запреты

Сегодня, 18 октября, христиане восточного обряда, согласно новоюлианскому церковному календарю, чтят память апостола от семидесяти Луки. По старому стилю святого упоминали 31 октября.

Апостол Лука – один из семидесяти учеников, которых Иисус послал за Своим Вознесением для проповеди, об этом упоминается в Евангелии от Луки. По преданию, он был из Антиохии Сирийской, владел знаниями медицины, живописи и философии.

Он стал спутником апостола Павла, поддерживал его как сопутствующего в служении. Умер Лука, вероятно, мученической смертью в Греции. Его мощи сейчас сохраняются. В частности, в базилике Святой Юстины в Падуе (Италия).

Традиции и приметы 18 октября

В народе этот день называется Лука. Важный символ – лук. Считалось, что в этот день нужно есть лук (свежий, жареный, тушеный) — это должно придавать здоровье на весь год.

тихая погода в этот день – ждите похолодания;

птицы уже улетели — зима будет суровой и наступит рано;

на березах еще остались листья — зима будет продолжаться долго.

Если еще не опали листья с берез, ждите длительную зиму. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Что нельзя делать 18 октября

брать взаймы деньги или вещи — можно впустить в свою жизнь неудачи;

одалживать кому-то соль — можете "отдать" благополучие из своего дома;

ссориться – можно навлечь несчастье;

отказывать в помощи — есть риск того, что вам долго никто не "протянет" руку.

