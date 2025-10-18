"Віддасте" добробут: що категорично заборонено робити сьогодні, 18 жовтня
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
В цей день варто дотримуватися деяких заборон
Сьогодні, 18 жовтня, християни східного обряду, згідно з новоюліанським церковним календарем, вшановують пам’ять апостола від сімдесяти Луки. За старим стилем святого згадували 31 жовтня.
Апостол Лука — один із сімдесяти учнів, яких Ісус послав за Своїм Вознесінням для проповіді, про це згадується у Євангелії від Луки. За переказами, він був з Антіохії Сирійської, володів знаннями медицини, живопису й філософії.
Він став супутником апостола Павла, підтримував його як співмандрівник у служінні. Помер Лука, імовірно, мученицькою смертю у Греції. Його мощі нині зберігаються. Зокрема, у базиліці Святої Юстини в Падуї (Італія).
Традиції та прикмети 18 жовтня
У народі цей день називається цей Луків день. Важливий символ — цибуля. Вважалося, що в цей день потрібно їсти цибулю (свіжу, смажену, тушковану) — це має надавати здоров’я на весь рік.
- тиха погода в цей день — чекайте похолодання;
- птахи вже відлетіли — зима буде суворою і настане рано;
- на березах ще залишилося листя — зима триватиме довго.
Що не можна робити 18 жовтня
- брати в борг гроші чи речі — можна впустити у своє життя невдачі;
- позичати комусь сіль — можете "віддати" добробут зі своєї оселі;
- сваритися — можна накликати нещастя;
- відмовляти у допомозі — є ризик того, що вам довго ніхто не "протягне" руку.
Раніше "Телеграф" розповідав, які професійні та державні свята відзначатимуть українці у жовтні. Ми підготували для вас календар важливих подій.