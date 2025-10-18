"Віддасте" добробут: що категорично заборонено робити сьогодні, 18 жовтня

В цей день варто дотримуватися деяких заборон

Сьогодні, 18 жовтня, християни східного обряду, згідно з новоюліанським церковним календарем, вшановують пам’ять апостола від сімдесяти Луки. За старим стилем святого згадували 31 жовтня.

Апостол Лука — один із сімдесяти учнів, яких Ісус послав за Своїм Вознесінням для проповіді, про це згадується у Євангелії від Луки. За переказами, він був з Антіохії Сирійської, володів знаннями медицини, живопису й філософії.

Він став супутником апостола Павла, підтримував його як співмандрівник у служінні. Помер Лука, імовірно, мученицькою смертю у Греції. Його мощі нині зберігаються. Зокрема, у базиліці Святої Юстини в Падуї (Італія).

Традиції та прикмети 18 жовтня

У народі цей день називається цей Луків день. Важливий символ — цибуля. Вважалося, що в цей день потрібно їсти цибулю (свіжу, смажену, тушковану) — це має надавати здоров’я на весь рік.

тиха погода в цей день — чекайте похолодання;

птахи вже відлетіли — зима буде суворою і настане рано;

на березах ще залишилося листя — зима триватиме довго.

Якщо ще не опало листя з берез, чекайте на тривалу зиму. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Що не можна робити 18 жовтня

брати в борг гроші чи речі — можна впустити у своє життя невдачі;

позичати комусь сіль — можете "віддати" добробут зі своєї оселі;

сваритися — можна накликати нещастя;

відмовляти у допомозі — є ризик того, що вам довго ніхто не "протягне" руку.

