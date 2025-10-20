Украину ждут сильные дожди и похолодание: синоптик назвал даты

Наиболее интенсивными дожди окажутся в южных, центральных и восточных регионах

В октябре осадков в большинстве регионов Украины выпало уже существенно выше нормы и до конца месяца еще ожидается обильное количество дождей практически по всей стране. Кроме того, после 24 октября следует ожидать заметное похолодание.

Что нужно знать:

21 октября в западных областях будет самая холодная ночь за октябрь, а в большинстве областей — 22 и 23 октября

Самым теплым днем в ближайшее время будет 24 октября, далее — придет похолодание

В конце октября температура воздуха будет на уровне +8..+13 градусов

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал известный синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, в период с 21 по 23 октября ожидается преимущественно сухая погода с постепенным повышением температуры воздуха, особенно днем. А уже с 24 числа и до конца месяца будут дожди, при чем наиболее интенсивными они окажутся в южных, центральных и восточных регионах. Местами могут наблюдаться сильные ливни в сопровождении грозы и шквалистых порывов ветра.

Наиболее холодные ночи прогнозируются в западных областях 21 октября, а также в большинстве областей Украины 22 – 23 октября, когда температура будет понижаться до -2…+4 °С, в южной части теплее на несколько градусов. Днём максимальные показатели окажутся в пределах +9…+15 °С. В южной половине местами +16…+20 °С прогнозирует синоптик.

Наиболее тёплым ожидается 24 октября, после чего начнётся постепенное понижение температуры и уже в дневные часы под конец месяца будут наблюдаться показатели в диапазоне +8…+13 °С. Кроме того, 24 и 25 октября будет наблюдаться ветреная погода, местами с порывами до 15 – 20 м/с.

Кибальчич подчеркнул, что в целом, средняя температура за третью декаду октября прогнозируется около нормы, местами выше нормы на 1 – 1,5 °С.

Погодная карта

