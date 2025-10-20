Укр

У украинцев не бывает "ярості": как правильно переводится это слово на украинский

Валерия Куценко
Читати українською
"Быть в ярости" переводится на украинский совсем не как "бути в ярості"
"Быть в ярости" переводится на украинский совсем не как "бути в ярості".

Некоторые допускают употребление слова "ярість", однако это суржик

Украинский язык очень богатый и многогранный, а потому всегда печально слышать, как кто-то допускает кальку или же заимствования с русского языка. В частности, пытается использовать русское слово "ярость" на украинский манер.

Как объясняет словарь-антисуржик, правильный перевод слова "ярость", — "лють". По аналогии, "быть в ярости" переводится как "лютувати".

Вот несколько примеров из литературы, как это слово звучит в предложении:

  • Зараз він шаленів від люті, не маючи через ланцюг змоги пошматувати зухвалого нахабу, що перся з двору до хвіртки в панський сад.
  • Він говорив про страшну силу розгойданих швелерів. Про скинутий вітром настил і обірваний канат. Про перетягнуті троси і божевільну лють вітру.
  • Наляканий підстаршина держиться судорожне [судорожно] клямки дверей і скімлить, мов битий собака. Мене взяла лють на такого боягуза.
  • Назара душить лють, батьки сумні та перевтомлені.
  • – Замовкніть! – роздратовано гаркнув герцог, вже не просто лютуючи, а скаженіючи від люті.
  • Хуліганці лютували. Вони обшукали всю країну і не знайшли навіть поламаної дитячої іграшки.

