Цю будівлю в Харкові називають загадковою: який вигляд має "масонський будинок" і чи справді там засідала таємна ложа

Про напівзруйнований будинок ходять легенди

У Харкові збереглося чимало старих будівель із цікавою історією. Особливе місце серед них займає "масонський будинок" на вулиці Святодухівській, 10 (раніше — Пролетарській). Через пов'язані з ним легенди, цю будівлю часто називають загадковою.

"Телеграф" зібрав відомості про цей знаменитий харківський будинок.

"Будинок масонів" побудували у 1908 році. Його власниками були міщани Дмитро Євграфович та Катерина Василівна Красій. Ім'я архітектора достеменно невідоме. Існує припущення, що проєкт міг належати Олексію Бекетову. На користь цієї версії говорить стиль споруди — витончений модерн із характерними плавними лініями, декоративною ліпниною та незвичайною грою форм вікон і дверей. Проте в офіційних списках робіт Бекетова цей будинок не згадується.

"Масонський дім" на вулиці Святодухівській збудовано у стилі модерн. Фото kharkovgo.com

Свою неофіційну назву особняк отримав завдяки легенді про те, що до 1918 року тут нібито відбувалися таємні збори харківської масонської ложі. Документальних підтверджень цим чуткам немає. Також на фасаді відсутня будь-яка масонська символіка. Відомо лише, що на початку XX століття у Харкові справді існувало кілька масонських об'єднань, зокрема ложа, названа на честь Тараса Шевченка.

Деякий час у будинку працював хостел. Фото facebook.com/mykharkovinfo

За довгі роки існування будинок втратив свою пишність. Свого часу частину "Будинку масонів" викупили, деякий час там працював хостел, але його закрили.

"Будинок масонів" у Харкові Фото facebook.com/mykharkovinfo

Перший поверх особняка майже повністю зруйнований, особливе кругле вікно та інші закладені цеглою, а окремі елементи архітектурного декору втрачені.

