Лишите себя счастья: строгие запреты 21 октября
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Верующие посещают храмы в этот день
Сегодня, 21 октября, христиане восточного обряда чтят память преподобного Иллариона Великого. До перехода на новоюлианский церковный календарь святого вспоминали 3 ноября.
Илларион родился примерно в 291 году возле города Газа в Палестине, в семье язычников. Образование он получал в Александрии – культурном и образовательном центре своего времени. Там он впервые приобщился к христианской вере и принял Крещение.
В молодые годы Илларион услышал о подвижнике Антонии Великом и отправился к нему в пустыню, чтобы научиться монашеской жизни. После определенного времени в пустыне Илларион вернулся в Палестину. Там он раздал имение нищим, стал жить в суровой аскезе в пустыне у Маиума. Он основал монашеские общины, а его подвижнический пример считается одним из основателей монашеской жизни в Палестине.
Традиции и приметы 21 октября
В день памяти Иллариона Великого христиане вспоминают его жизненный подвиг — молитвенное уединение, пост, внутреннюю борьбу. В богослужении читаются специальные молитвы, тропарь и кондак святому.
- ясная погода 21 октября – зима будет мягкой;
- в этот день облачно — будут заморозки;
- листья не опали с деревьев — снег выпадет нескоро;
- утром иней – к ясной, но холодной погоде.
Что нельзя делать 21 октября
- начинать важные дела — этот день неблагоприятный для "первого шага";
- ссориться, конфликтовать — так можно "привлечь беду" на зиму;
- женщинам стирать и вывешивать белье — считалось, что они лишают себя счастья.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что второй месяц осени богат праздниками. Мы подготовили для вас календарь важных событий на октябрь 2025 года.