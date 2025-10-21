Лишите себя счастья: строгие запреты 21 октября

Верующие посещают храмы в этот день

Сегодня, 21 октября, христиане восточного обряда чтят память преподобного Иллариона Великого. До перехода на новоюлианский церковный календарь святого вспоминали 3 ноября.

Илларион родился примерно в 291 году возле города Газа в Палестине, в семье язычников. Образование он получал в Александрии – культурном и образовательном центре своего времени. Там он впервые приобщился к христианской вере и принял Крещение.

В молодые годы Илларион услышал о подвижнике Антонии Великом и отправился к нему в пустыню, чтобы научиться монашеской жизни. После определенного времени в пустыне Илларион вернулся в Палестину. Там он раздал имение нищим, стал жить в суровой аскезе в пустыне у Маиума. Он основал монашеские общины, а его подвижнический пример считается одним из основателей монашеской жизни в Палестине.

Традиции и приметы 21 октября

В день памяти Иллариона Великого христиане вспоминают его жизненный подвиг — молитвенное уединение, пост, внутреннюю борьбу. В богослужении читаются специальные молитвы, тропарь и кондак святому.

ясная погода 21 октября – зима будет мягкой;

в этот день облачно — будут заморозки;

листья не опали с деревьев — снег выпадет нескоро;

утром иней – к ясной, но холодной погоде.

Что нельзя делать 21 октября

начинать важные дела — этот день неблагоприятный для "первого шага";

ссориться, конфликтовать — так можно "привлечь беду" на зиму;

женщинам стирать и вывешивать белье — считалось, что они лишают себя счастья.

